Prohra s Češkami? Hokejistky Tre Kronor pod palbou: Hanba být Švédem

PŘÍMO Z PEKINGU | Vstup do olympijského turnaje se jim vůbec nepovedl. Švédské hokejistky se měly podle předpokladů porvat s Češkami o první místo ve skupině B. Místo toho ale na úvod Her dvakrát prohrály a doma čelí ostré kritice.

Ve Švédsku jsou výkony hokejistek pozorně sledované. Přímo v Pekingu o nich referuje známý novinář Mats Wennerholm z deníku Aftonbladet. Ve dvou duelech viděl dvě prohry. Obě 1:3. Poprvé s Japonskem, podruhé včera s Českem. Pro ambiciózní tým jde o velkou ztrátu. Doma lidé mluví o ostudě.

„Je trapné sedět v tiskovém středisku jako Švéd. Je to hanba,“ napsal ve svém komentáři Wennerholm, několikanásobný švédský novinář roku. „Japonsko investuje do svého hokejového rozvoje velké peníze. Pokračuje v práci, na tom však není nic špatného. Naopak. Velký hokejový národ, jakým je Švédsko, by propad nemělo nikdy nechat zajít takhle daleko,“ přidal po prvním ztraceném utkání.

Další rána přišla v sobotu, kdy hráčky Tre Kronor byly přejety Češkami. Výsledek tomu třeba úplně nenapovídá, herně byl však rozdíl velký. Třeba první třetina skončila na střely drtivě 25:5 ve prospěch výběru kouče Tomáše Paciny.

„Jednou z velkých otázek před olympiádou bylo, jak si ženské korunky povedou na prvním mezinárodním šampionátu od doby, kdy v roce 2019 opustily A skupinu mistrovství světa. Teď máme odpověď. Je to ještě horší, než vůbec kdo čekal,“ hodnotil Wennerholm výkon po prohře s Češkami. „Už proti Japonsku to bylo špatné, teď to bylo ještě horší. Katastrofa,“ dodal.

„Víme, že můžeme a musíme být lepší,“ říkala brankářka Emma Söderbergová, která nakonec čelila 45 střelám z českých holí. Jen díky ní nevypadalo skóre pro Tre Kronor ještě tíživěji. „Nevím, jestli je to nervozitou nebo čím. Opravdu si myslím, že máme kapacitu hrát lepší hokej, než jsme zatím předvedly. Občas máme dobré pasáže, ale vůbec nejsme schopny je držet po celých šedesát minut. Snad to v příštích zápasech zlepšíme,“ hlesla Söderbergová.

Ze skupiny B postoupí do čtvrtfinále tři z pěti týmů. Aktuálně to vypadá, že o první místo se poperou Češky s Japonskem, vzájemný duel je čeká v pondělí. Jen vítěz skupiny si zajistí to, že se v prvním kole play off vyhne zámořským gigantům Kanadě a USA. Aby pro Švédky neskončila olympiáda absolutní blamáží, musí uspět v posledních duelech s Čínou a Dánskem.