Červenka bude českým kapitánem: Je to čest! Dřív mi to svazovalo ruce

PŘÍMO Z PEKINGU | Hokejový národní tým zná svého kapitána. Bude jím poměrně nečekaně Roman Červenka. Tichý lídr už měl na dresu céčko na mistrovství světa v roce 2018. A příliš dobře na to nevzpomíná. „Tam mi to dost svazovalo ruce. Možná to ale bylo taky tím, že se prostě nedařilo,“ zamyslel se, když se na moment zastavil na pár otázek u novinářů. Jeho asistenty budou David Krejčí a Jakub Jeřábek.

„Znamená to pro mě hodně. Je to velká čest být kapitán na olympiádě. Na druhou stranu my kapitánů máme v týmu hodně. Je v podstatě jedno, kdo to céčko má. Dostal jsem ho já, ale říkám, lídrů máme hodně. Samozřejmě je to výsada, ale osobně se pro mě moc nemění,“ sypal ze sebe Roman Červenka jen chvíli po tom, co se dozvěděl, že on v Pekingu na dresu ponese kapitánské céčko.

Od trenérů se novinu dozvěděl před večerním tréninkem. Týmu ji kouč Filip Pešán sdělil až na jeho konci. Všichni hráči poklekli kolem středového kruhu, Pešán stál uprostřed a ohlásil kapitána i jeho asistenty. Volba sklidila aplaus celého týmu.

Jednou v kariéře už Červenka reprezentační „C“ měl. Bylo to na mistrovství světa v roce 2018 v Dánsku. V osmi zápasech tam uhrál forvard jen dva body za dvě asistence. Ani jednou neskóroval. Češi na turnaji vypadli ve čtvrtfinále.

„Jasně, tam to pro mě bylo nové. A ruce mi to hodně svazovalo. Nedařilo se, tohle mi nepomohlo, bylo to čím dál horší. Asi to taky bylo tím, jak se mi nedařilo. Na ničem jiném nezáleží. Jde jen o to, abychom týmově byli úspěšní. Když nebudeme, tak to stejně u vás novinářů a u veřejnosti nedopadne dobře. Ve finále to pak bude jedno. Soustředím se jenom na to, abychom dobře vstoupili do turnaje. Dlouho jsme nehráli, začátek bude důležitý,“ povídal.

Kapitánství nebere jako něco, co by odvádělo jeho pozornost od své běžné hry. „Nevím, tak to neberu. Přijel jsem sem s jasným cílem. Nic moc se pro mě nemění,“ doplnil. Pak zmizel do šatny.

V zákulisí se spíše spekulovalo o volbě mezi Janem Kovářem a Davidem Krejčím, trenéři ale měli jiné plány. Ukázali na nejzkušenějšího reprezentanta týmu. Červenka za národní tým odehrál v kariéře 157 utkání a dal 41 gólů. I v tomto ohledu je aktuálně nejproduktivnější hráč švýcarské nejvyšší soutěže v Pešánově týmu nejlepší.

Navenek působí jako tichá síla. „Ví, kdy je čas, aby něco řekl. O to se nebojím. Nejde o to řečnit pořád, ale vystihnout ten správný moment. Tohle Červus umí. Je tam víc tahounů, třeba i Kovy,“ přidal asistent trenéra Martin Straka.