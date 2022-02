Ledecká se chystá, kouč mluvil o smíchu i formě: Neznám větší talent

Spolu s Ester už jste v olympijském středisku Genting Secret Garden byli před třemi lety, těžíte teď z těch zkušeností?

„Kdykoli máme za sebou na nějakém kopci předchozí zkušenost, je to velká výhoda. Je dobré, že místo závodu známe. Ester je navíc hodně pocitová. Takže fakt, že tady už byla, ví, jak se tady cítila, jak jí to tady jezdilo… Minule tady byla v paralelním obřím slalomu druhá a předvedla dobrý výkon. Víme, co máme dělat, abychom se zlepšili.“

Ester ale na snowboardu působí, že vyhrává velmi snadno. Podle vás může být ještě lepší?

„Pořád na něčem pracujeme. To je, jako když jdete do restaurace. Dostanete skvělé jídlo, které na talíři vypadá skvěle, ale nevíte, kolik za tím stojí práce. Jen říkáte, že to vypadá nádherně. A stejné to je s ní. Pořád pracuje. Vypadá to snadně, ale buďte si jistí, že není.“

Potkal jste předtím někoho tak talentovaného?

„Hodně jsem nad tím přemýšlel a ne.“

Ledecká je ráda soustředěná, na soupeřky se moc neohlíží, je to na olympiádě ideální přístup?

„Ester se vždycky soustředí sama na sebe, ale nemějte pochyby, že čelíme velmi silnému poli soupeřek. V sezoně každý závod vyhrála jiná závodnice, včetně Ester. To ukazuje, že tam je skupina mladých hladových jezdkyň, které nemají co ztratit. Od Ruska přes Rakousko ke Švýcarsku, jsou to silné národy.“

Co jste zatím zvládli za týden v Číně?

„Máme za sebou čtyři dny na sněhu, před závodem bude volno. První den byl jen získat zpět pocit, zbavit se jet lagu, zajezdit si a osahat sníh. To šlo výborně. Druhý den poprvé jezdila v brankách, to bylo trošku frustrující, ale bylo to dobré, protože se musela vyjezdit v základech, které jsou důležité. Postupně jsme na tom pracovali. Třetí den byl velmi solidní a bylo i volné ježdění na závodní sjezdovce. Bez branek, ale pro pocit, a vidět Ester se smát bylo velmi cool. A v neděli byl trošku těžší den. Ladili jsme, co jsme chtěli a na konci z toho mám velmi silný dojem.“

Co máte s Ester v plánu na předzávodní den?

„Je sportovkyně, takže to neznamená úplné volno. Bude mít fyzio s Méďou (Michalem Lešákem), mají program, aby se připravili na vše. Miloš (servisman Machytka) bude připravovat prkno. Všichni budou pracovat. Jen nebude na sněhu.“

Je pro ni lepší, že se tentokrát začíná snowboardovým závodem?

„Závod je závod a je jedno, kdy se jede. Koukáme na každý závod stejně. Když se tady podíváme na sníh, tak to může být výhodou. Měla víc času zvyknout si na časový posun a na pocit. Snad předvede dobrý výkon. Celkově jsme to dokázali tak i tak, když přišla z lyží na snowboard a obráceně. Není to první rodeo, jak říkáme v USA. Těšíme se na to.“

Pro tuhle sezonu má Ester nové snowboardy, co jí přináší?

„Ten nový materiál jsme vyvíjeli v posledních několika letech a v dobrém změnil jezdecký styl Ester. Umožnil jí, aby se její styl rozvinul. Je teď schopná vyvinout více síly a tlaku během kratšího časového úseku. Umožňuje jí to zvednout její celkovou úroveň, jezdit konsistentněji a v lepší pozici.“

Jak se zlepšila Ester technicky?

„Na začátku oblouku do toho dává víc tlaku, zkracuje záběr, což vytváří větší rychlost. Její tělo dokáže udržet sílu, pracuje se svým tělem a myslí. Každý díl se pomalu zlepšuje, jdeme krok po kroku.“

Jak se změnila od poslední olympiády v Pchjongčchangu?

„Vyrostla jako osobnost, jako člověk. Víc si věří, je sama sebou a je skvělé vidět, že je skvělou mladou ženou a nejen skvělou sportovkyní.“

Před čtyřmi lety jste řekl, že Ester dokázala zázrak, který se může opakovat. Věříte v něj i teď?

„Důležitější je, že věřím Ester a týmu. Zázraky nemám v rukou, ale věřím, že Ester udělala všechno, aby byla připravena, mohla dál excelovat a předvést co nejlepší výkon. Tým na snowboardu i na lyžích dělá všechno, aby to tak bylo.“