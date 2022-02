Češky narazily! Zavinily jsme si to samy, je to krok zpět, zlobila se Mills

Komplikace! České hokejistky po dvou výhrách narazily. Proti Dánkám nezvládly roli těch, od koho se čekalo vítězství, a padnuly překvapivě 2:3. „Zavinily jsme si to samy. Od začátku jsme nehrály týmově a snažily se hrát moc individuálně. To se nám vymstilo,“ řekla upřímně kapitánka Alena Mills. Národní tým se dostal do úzkých, ale nic není ztracené. Pořád je ve hře první místo ve skupině, o něj si to dámy rozdají s Japonskem. Ovšem musejí se zlepšit. Pořádně…

Co se stalo, že jste prohrály?

„Zavinily jsme si to samy. Od začátku jsme nehrály týmově a snažily se hrát moc individuálně. To se nám vymstilo. Ke konci už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že to v posledních deseti minutách dotáhneme a vyhrajeme. Hraje se šedesát minut. Především první třetinu jsme jim daly hromadu prostoru, nedržely jsme se našich principů. Nehrály jsme pospolu celá pětka.“

Takže musela v kabině přijít ostřejší řeč?

„Říkaly jsme si to samy hráčky, pověděli nám to i trenéři. Ale nijak jsme na to nezareagovaly. Jedním uchem dovnitř, druhým ven. Moc dlouho nám trvalo, než jsme se vzpamatovaly.“

Čím to, že výpadek nastal zrovna proti Dánsku, které papírově patří ke slabším soupeřům?

„Dva zápasy hrajeme to, co umíme. Bavily jsme se o tom, že chceme poslední dvě utkání navázat na to dobré, a ještě přidat. A my jsme naopak ubraly. Což mrzí víc než výsledek. Tohle je pro nás obrovský krok zpět.“

Před prvním gólem Dánek se odehrál sporný zákrok u modré čáry, vnímaly jste to?

„Není to něco, na co se můžeme vymlouvat. Hra šla dál, takových situací se musíme vyvarovat! A když už se to stane, tak na to musíme navázat dalším gólem. V tom byl problém, ne v tom zákroku. My jsme pak nezabraly, nevyužily jsme to jako impuls a motivaci. Dneska nám chyběla týmovost.“

Takže klasický problém jako v minulých zápasech? Hodně střel, ale málo branek…

„Asi nám chybí klid a trpělivost. A odvaha se do té střely pořádně opřít. Probíraly jsme to s holkama a byla to jedna z věcí, co jsme chtěly dnes protrhnout. Nepodařilo se.“

Ještě není nic ztracené, s Japonkami se můžete porvat o první místo.

„Je to tak. Z dneška se musíme poučit a hrát naši hru. Japonky jsou kvalitní soupeř, mají rychlé přechody, naše nerozhodnost a nedůslednost by nás mohly stát hodně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:15. Jakobsenová, 24:28. Weisová, 40:49. Gludová Hosté: 05:48. Tejralová, 23:01. Mrázová Sestavy Domácí: Repstock-Rommeová (L. Jensenová) – Asperupová, Frandsenová (A), Melbergová, Jacquetová (A), Andersenová, Refsgaardová, Skott Dahlová – Gludová, Perssonová, Jakobsenová (C) – N. Jensenová, Weisová, Hansenová – Petersová, Friis-Hansenová, Funch Östergaardová – Brix Nielsenová, Skriverová, Oksbjergová – Russellová. Hosté: Švejdová (41. Peslarová) – Pejšová, Lásková, Kolowratová (A), Čajanová, Tejralová, Horálková, Radová – Mrázová (A), Mlýnková, Vanišová – Křízová, Pejzlová, Neubauerová – Mills (C), Hymlárová, Přibylová – Serdar, Lédlová, Bukolská – Pátková. Rozhodčí Furbergová, Senuková – Clarkeová, Strongová Stadion Sportovní Centrum Wukesong