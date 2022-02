Na Dány s Hrubcem v brance. Je to naše jednička, věřím mu, říká Pešán

PŘÍMO Z PEKINGU | Ve středu od 14.10 hodin českého času vyzve reprezentace v úvodním duelu olympijských her Dánsko. Po úterním hodinovém tréninku se kouč Filip Pešán vyjádřil k sestavě. V brance bude stát Šimon Hrubec. „Od začátku to takhle bylo v našem plánu,“ povídal trenér. Dvojkou bude Patrik Bartošák. Do utkání půjde národní tým pravděpodobně se šesti obránci a třinácti útočníky.

Proč jste se rozhodli pro Šimona Hrubce?

„Rozhodli jsme se proto, že to bylo od začátku v našem plánu. Je naše jednička do turnaje. Dlouho schválně zůstával v Rusku, aby mohl trénovat, pak se poctivě připravoval v Praze, byť tak skupina byla redukovaná, tak jsme čekali na jeho přílet. Jsem rád, že je tu s námi a je připravený. Opravdu mu moc věřím. Všechny tři gólmany máme špičkové a vyrovnané. Vsadili jsme na to, že Šimon je vítězný typ. Doufám, že si vítěznou mentalitu přenese do turnaje.“

Jak to vypadá s příjezdem útočníka Michaela Špačka?

„Je to otázka následujících minut a hovoru s Petrem (Nedvědem). Už jsme se o tom bavili včera večer, dnes čekáme na poslední zprávy. Rozhodneme se, jestli ho zvát nebo ne, případně zvát někoho místo něj. Máme nějaký okruh hráčů, hlavně ale máme hráče tady. Máme připravené Tomáška a Blümela do útoku. Jednoznačně bychom volili jednoho z nich.“

Počítám, že se už prvního utkání nemůžete dočkat.

„Jsem rád, že to konečně vypukne. Je to dlouhé, spousta času bez zápasu. Konečně trénujeme jako tým, byť jen dva poslední dny. I za to jsem ale vděčný. Jsme připravení na zápas.“

V polovině tréninku jste fouknul do píšťalky, svolal jste si hráče a poměrně důrazně jste jim cosi vysvětloval. O co šlo?

„Tenhle hokej na úzkém hřišti bude hodně o tom, abychom neztráceli kotouče na modrých čarách. My jsme si dneska v prvních dvou střídáních vyzkoušeli kotouč ztratit. To může být s týmy jako je Dánsko vražda. Potřebujeme puky dostávat přes ucpané střední pásmo do hloubky. Jen jsem trochu připomněl, o čem jsme se bavili.“

Jak bude těžké překonat dánský val?

„Jednoduchou hrou, dostávat kotouče co nejdřív do pásma. A když už soupeř udělá chybu, samozřejmě hrát přes střední pásmo konstruktivně. Těžko se budeme dostávat organizovaně na kotouči na úzkém ledě přes pětici Dánů. To půjde těžko.“

Klíčové mohou být jako vždy přesilovky.

„Budou rozhodovat přesilovky i oslabení. Doufám, že v těchto činnostech budeme na turnaji špičkoví.“

Je hlavní silou vyrovnanost útočných lajn a to, že každá z nich může být pro soupeře hrozbou?

„Tak to jednoznačně je. I naše v současné chvíli čtvrtá lajna bratrů Zohornových s Frolíkem může rozhodnout zápas. Jsem přesvědčený, že mezi naším první a třináctým útočníkem není velký rozdíl.“