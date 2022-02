Červenka: Tohle jsme určitě nechtěli... Uvidíme, jaká je to komplikace

PŘÍMO Z PEKINGU | Nehledal výmluvy. Věděl, že tenhle zápas měl tým zvládnout. „Ale jaká to bude komplikace? To se teprve uvidí,“ říkal po porážce s Dány (1:2) kapitán Roman Červenka. Jemu zápas sednul, dal jediný gól, sršel nápady. Ale ani jemu nebylo moc do řeči. Češi teď musejí zmobilizovat síly a nachystat se na partii se Švýcary. Takhle si vstup do olympijského turnaje rozhodně nepředstavovali…

Jak je to velká komplikace? Prohrát hned na úvod s Dány?

„Teprve uvidíme. Říkali jsme si, že se budeme připravovat na první zápas, který jsme chtěli dobře zvládnout, abychom úspěšně vstoupili do turnaje. Aby se nestalo to, co se stalo… Teď už to nevrátíme. Musíme se připravit na další utkání. A uvidíme, jaká to byla komplikace, nebo ne.“

Co bylo špatně?

„Nevím… Přišlo mi, že jsme začali docela dobře, aspoň ze střídačky. Nevím, jak to vypadalo seshora. Dali první gól, který jsme potřebovali my. Pak nájezd… Nechci říct, že to bylo šťastný, ale dostali se do vedení 2:0, potom jsme se snažili, stálo to poměrně dost sil. Potřebovali jsme dát více gólů. Nějaké šance jsme měli, ale něco nám chybí. Hlavně přesilovky byly špatný. Proti takovému týmu musíme při početní výhodě něco dát. Musíme si pomoct, což se nestalo.“

Proč se nedařily?

„Nedokážu takhle rychle říct, musím se na to podívat. Možná jsme si nedali finální dobrou přihrávku.“

Hodně jste to dávali Krejčímu na střelu, to byl záměr asi.

„Jo, víme, že má dobrou střelu. Chtěli jsme, aby pálil, když to tam má volný. Škoda.“

Hráli podle vás Dánové výborně? Na hranici svých možností?

„Asi jo, měli to ulehčené tím, že vedli 2:0, my jsme si šance vytvořili, ale bohužel jsme nedali góly. A ta neproměněná přesilovka. To je hlavní problém.“

Národní tým předtím šestkrát v řadě v rámci Euro Hockey Tour prohrál. Mohlo se to projevit v hlavách?

„Nevím… Myslím si, že ne, že je to nový turnaj. Myslím si, že jsme chtěli. Doufám, že to bylo vidět. Víte, jak to je, proti takovým soupeřům. Když se dostanou do vedení, je to těžký, ale to není žádná omluva. Góly jsme měli dát, měli jsme využít přesilovku. No nic. Už s tím nic neuděláme. Musíme se připravit na Švýcary.“

Je tenhle krátký olympijský turnaj zrádný v tom, že není moc času na reparáty?

„To ano, ale druhá stránka věci je, že jsi pořád ve hře. Ať se děje cokoliv…“

Stejně postoupí všichni.

„Pak můžeš uhrát jeden zápas, a jdeš dál. Ale my nesmíme přemýšlet takhle dopředu. Máme Švýcary, další těžký zápas, to je jasný. Musíme se na to připravit.“

Není potřeba hrát jednodušeji? Jako Dánové?

„Jo, taky. Ale teď se mi to blbě hodnotí, ze střídačky není všechno vidět. My si to určitě rozebereme.“

Jaký byl led?

„Věděli jsme, že není nic moc. Už jsme tady párkrát trénovali. Pro oba soupeře je to stejné, o tom ani nemá cenu se bavit.“

Mohly se projevit i komplikace ještě před startem turnaje? Že kvůli covidu jste nebyli dlouho pohromadě?

„Ne, vůbec se na to nechceme vymlouvat. Strávili jsme tady už pár dní, všichni jsou relativně v pohodě. Tyhle problémy v nějaké míře měly nejspíš všechny týmy. Takže s tím to nemá nic společného.“

Zápas sednul vám osobně, že?

„Ale jaký z toho mám pocit? Když to takhle dopadne, není to nic moc. Kdybych hrál blbě, a vyhráli jsme, jsem spokojenější. Musíme jít dál. Není to dobrý, ale nedá se nic dělat. Musíme bojovat.“

Sudí to pouštěli, což mohlo vyhovovat občas Dánům.

„Občas jo. Měli jsme v určité fázi větší převahu, hákování tam bylo víc. Ale teď už to není důležité.“

Měl jste vůbec čas si užít, že jako kapitán vedete tým na olympiádě?

„Nevím. Snažil jsem se od začátku soustředit na utkání. Dlouhou dobu předtím jsem nehrál. Chtěl jsem se dostat co nejlépe do hry, i do turnaje. My jsme věděli, že začátek bude těžký. Na tohle jsem upřímně moc nemyslel.“

Vnímáte, že teď to bude i na vás? Abyste jako tým správně namotivoval do další fáze?

„Máme zkušený mančaft, všichni si to uvědomujeme. Říkali jsme si spoustu věcí o přestávkách. Věděli jsme, jak se věci mají, co se stalo. Nechtěli jsme panikařit, potřebovali jsme jít více do brány, proměnit přesilovku. Byla nějaká tyčka… Nic. To nejsou výmluvy. Všichni víme, jak to je. Musíme se připravit na další zápas, který bude strašně těžký.“