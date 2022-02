Kovář je rád, že nemusel dělat kotoul. A proč se nehecuje se Švýcary?

Už se vám rozležel zápas s Dány? Co všechno bylo špatně?

„Byly tam věci, které nebyly dobré, zaměřili jsme se na ně. Ukázali jsme si, kde se musíme zlepšit.“

V čem hlavně?

„To by bylo na dlouho. Vystihující je důraz ve všem. V osobních soubojích, před bránou. V tom musíme přidat.“

Na konci tréninku bylo na to i zaměřené jedno cvičení, že?

„Jo. Jak je malé hřiště, puky chodí do předbrankového prostoru, leží tam, jsou blízko. Takže to je klíč, abychom dávali góly.“

Byli jste rozdělení na dvě party, poražení dělali na ledě kotoul. Jste rád, že jste ho nemusel vyšvihnout?

„Jo. Já jsem věděl, že vyhrajeme!“ (smích)

Švýcary velmi dobře znáte. Jaký to bude soupeř?

„Už nejezdí na takové turnaje jako outsider, hrají dlouho pohromadě. I trenér je u nich delší dobu. Systém se moc nemění, jsou na sebe zvyklí. Myslím si, že to bude o důrazu, o vyhrávání osobních soubojů.“

Hecovali jste se s parťáky z Zugu?

„Potkal jsem je, ale nehecujeme se. Jsme spoluhráči v týmu, ale tady ne. Beru je jako soupeře. Ani to jinak nejde. Mám je rád, ale na ledě si nic nedarujeme.“

Vnímáte, že ze strany soupeře budete mít vy a Červenka velký respekt? Ve švýcarské lize válíte…

„Nevím, jestli budeme mít respekt. Každopádně musíme hrát líp než proti Dánům. A vyhrát.“

Nedařily se vám přesilovky. Nebyly moc statické?

„Taky jsme si k tomu něco řekli. Jak je to malém hřišti, není moc času se měnit, bruslit si s pukem. Je to o jeho rychlejším posouvání. Pověděli jsme si, co chceme zlepšit.“

Je užší hřiště velký problém v tomto směru?

„Spíš je to v hlavách. Že hráči jsou rychleji u vás… Když si člověk myslí, že má trochu času, tak ho nemá. Ale na to bychom se nechtěli ani neměli vymlouvat. Musíme si vytvořit dobré šance. Musíme o sobě vědět. V jakých pozicích stojíme. A když se dostaneme pod tlak, tak si musíme umět pomoct. Abychom se z toho dostali.“

Viděl jste zápas Švýcarů s Rusy? Sborná vyhrála těsně 1:0.

„Kousek jsem stihnul. Nemyslím si, že by byli Švýcaři celkově horší. Je to kompaktní tým, který hraje dobře, tvrdě. Na to se musíme připravit.“

Máte pocit, že vám seděla spolupráce s Červenkou? Na ledě jste byli nejlepší.

„Uvidíme, něco jsme měli, ale je prostor, abychom to zlepšili. První zápas máme za sebou, nepovedl se, musíme zvednout hlavu.“

Co je teď důležité?

„Panika určitě není na místě. Máme natolik zkušené mužstvo, že si uvědomujeme, co tomu chybí…“

Na rozdíl od mistrovství světa postupují do play off všichni, ale zase není tak velký prostor na zlepšení. Jak to vnímáte?

„Je to jiný turnaj. Tady jsme furt ve hře… Už jsme si k včerejšímu zápasu řekli hodně, nezbývá než se připravit na další. Trošku zapomenout, jak to dopadlo. Jít se vztyčenou hlavou dál.“