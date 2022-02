Hrubec věnoval výhru manželce. Bartošák ho před nájezdy rozesmíval

Jistá jednička. Trenér Filip Pešán dopředu oznámil gólmana, na kterého bude spoléhat. Pokud k tomu nebude důvod, z branky ho nevyndá. Klidně na něj navalí celý turnaj. Po druhém utkání v Pekingu se zdá, že to Šimon Hrubec v pohodě zvládne. V pátek pustil jedinou z 25 střel Švýcarů, další pět zákroků pak přidal v nájezdech.

Nulu v tabulkové kolonce získaných bodů jste přepsal na dvojku. Je velká úleva, že se to povedlo?

„Úlevou je hlavně ta výhra jako taková. My jsme ji potřebovali jako sůl. Zvlášť po tom prvním zápase... Sami jste to viděli. Kdo rozumí trochu hokeji, tak viděl, že utkání s Dánskem z naší strany nebylo špatné. Hráli jsme dobře, měli jsme šance, jen tam nepadly góly. Teď jsme na výkon navázali. Soupeř byl mnohem silnější. Proti Dánům jsme hráli zápas po strašně dlouhé době, takže to bylo takové trochu ustrašené. Tentokrát to bylo jiné, všichni si o dost víc věřili. Byl to pěkný hokej se sladkou třešničkou na konci.“

Jediný gól jste inkasoval hodně smolně. Puk jste měl pod betony, ale když jste je secvaknul, vyjel za vámi.

„Cítil jsem ho. Poznáte, že ho nemáte před betony, ale že je někde za vámi. Doufáte, že rozhodčí rychle pískne, aby ho někdo nevyšťoural. V tomhle případě ho bohužel našli a byl z toho gól.“

Na startu utkání jste byl stejně jako minule bez práce. Pak jste z druhé střely inkasoval. Trochu gólmanská noční můra, ne?

„Mně tohle nevadí. Hraju hokej dost dlouho na to, abych věděl, že když dostanu gól z první střely, nehraje to žádnou roli. Musíte to hodit za hlavu, chytat dál a nenechat se tím rozhodit.“

Před nájezdy jste se místo obvyklého soustředění u střídačky smál s Patrikem Bartošákem. Co vám říkal?

„Nevím, já jsem mu hlavně říkal, ať už taky chvíli mlčí. (směje se) On se furt chtěl bavit, smál se. Myslím si, že to celou atmosféru uvolnilo.“

Takže mu poděkujete.

„Teď, když se vyhrálo, tak jo, poděkuju mu.“ (culí se)

Ve vaší skupině B zatím padá extrémně málo gólů, v průměru jen fotbalové dva na utkání. Čím si to vysvětlujete?

„Je to malým hřištěm. Pořád tu dochází k osobním soubojům, na nic není čas. Jakákoli šance, pokud nevystřelíte, tak je zblokovaná, hned je u vás hráč. Rozhodují drobnosti, malé chyby. Přijde mi, že všechny tyhle zápasy jsou jako sedmé duely v sérii play off. Jedna maličkost rozhodne, jestli prohrajete, nebo vyhrajete.“

Hned v sobotu vás čekají Rusové. Jak se na dobře známého soupeře těšíte?

„Bude to důležitý zápas. Potřebuju se připravit, dobře si oddychnout a zítra budu chytřejší.“

Už teď je jisté, že přímo do čtvrtfinále nepostoupíte a budete muset přes osmifinále. Je to komplikace?

„Mě zajímá jen další zápas, takhle daleko nekoukám. Ještě bych ale něco dodal...“

Povídejte.

„Výhru nad Švýcarskem bych strašně rád věnoval ženě, má zrovna narozeniny a moc mě mrzí, že s ní v tenhle den nemůžu být.“

