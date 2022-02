Co dostali? Na p***! Jak nároďák slavil u střídačky: Rusy jsme nechali odejít...

Takový večer potřebovali. Od prvního zápasu v Pekingu to bylo totéž. Výkon solidní, dobrý. Ale ty góly... Dva za dva zápasy? Těžká bída. Aby potvrdili, že šlo pouze výjimečnou statistickou odchylku, museli zabrat. No a proti komu jinému se vybičovat než proti sborné stále hrající v trestu pod hlavičkou Ruského olympijského výboru.

„Takové zápasy s Rusáky jsou vždycky speciální,“ přiznal David Krejčí. Právě on se v utkání ukázal jako správný týmový lídr. Jeden gól dal, na další dva přihrál. Po utkání s omluvou utnul rozhovory s tím, že už ani nemůže stát. Tak moc ho bolely nohy. Na ledě nechal všechno, ale stálo to za to.

Už před zápasem bylo na hráčích vidět, jak moc se na utkání s velkým rivalem těší. Před nástupem do arény vzrušeně podupávali v chodbičce. Usmívali se, vtipkovali. Nepřipouštěli si tlak velkého duelu. I kdyby prohráli, stejně by šli do předkola play off, stejně by hráli osmifinále. Šli by však do něj s výrazně horší pohodou.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Rusko - Česko

Výhra nad Ruskem je koňskou dávkou dobré nálady. Jeden urvaný bod navíc v prodloužení. Blahodárný pocit vítězství. Výhry nad nabitým soupeřem a jedním z hlavních zlatých aspirantů. Národní tým pod Filipem Pešánem předvedl poprvé v sezoně výkon, který mohl skutečně bavit celé hokejové Česko.

„Mně se ten hokej hrozně líbil. Oboustranně. Parádní pro oko diváka. Kdybych si mohl vybrat, jestli výsledek 1:0, anebo 6:5 v prodloužení, dám přednost druhé variantě,“ usmíval se kouč.

„Vydřené vítězství! Konečně jsme dali góly. Takový zápas nás bavil,“ dodal zářící útočník Lukáše Sedlák. „Od prvního zápasu s Dány hrajeme stejně. Poctivě do obrany, pracujeme, bojujeme o puky. Hrajeme opravdu solidní hokej. Teď nám tam jen padaly góly. Konečně jsme přišli na to, že nemusíme všechno hrát dlouhými nahrávkami, že stačí rozehrát, dát si krátké přihrávky. Máme kvalitu na takový hokej. Musíme hrát pospolu, než se tam honit,“ hodnotil trefně.

Právě Sedlák pro tým získal pětiminutovou přesilovku, když byl faulovaný Dmitrijem Voronkovem. Z dlouhé početní výhody Češi vykutali dva góly. V zápasu bylo od jeho prvních minut patrné dusno. Emoce jiskřily, mezi mantinely to bublalo.

O to sladší nakonec byla příchuť vítězství. Po něm český tým nečekaně zůstal kolem lavičky a spolu s trenéry si střihnul vítězný ryk. Bušení a kopání do mantinelu a tradiční oslava. „Co dostali?“ hulákal kustod v té době už poloprázdnou halou. „Na pi..“ odpovídali hráči, aby si pak vítězně plácli.

Proč se tohle celé přeneslo z útrob kabiny na ledový práh? „Po vítězství nám totiž chybí pokřik. Než jsme se všichni po výhře nad Švýcarskem dostali do šatny, tak už byla půlka kluků na kolech a různě jinde. Spontánně si kluci řekli, že by si potřebovali zařvat, tak jsme sportovně počkali, až Rusové opustí led, aby to nevypadalo jako akt nerespektu. No a zařvali jsme si na střídačce,“ vysvětlil trenér.

V neděli večer se Češi dozví, na koho narazí v úterním osmifinále. Zatím se jako nejpravděpodobnější jeví švýcarské repete. Variant je ale pořád hodně. „Ještě jsem na tabulku nekoukal, nepočítal. Soustředím se na to opravdu ze dne na den. Samozřejmě to takhle být může. Ale ať to jsou Švýcaři, nebo kdokoli jiný, ten zápas musíme vyhrát a dobře se na něj připravit,“ velí Pešán.

Co ještě zaznělo?

Filip Pešán

o spokojenosti s výkonem

„Tým si sedá, skvěle reaguje v klíčových momentech. Jsem hrozně rád, že nemáme vůbec potřebu hráče nějak nabudit nebo je naopak krotit. Vypadá to opravdu velmi dobře.“

o Michaelu Špačkovi

„Já jsem ho prosil, aby si odpoledne nebral prášky na spaní, že to může mít efekt i na večerní zápas. Evidentně mě poslechl. (směje se) Někdy člověk udělá nějaké změny v sestavě, v přesilovce a vyjde to. Někdy je za blbce. Jsem hrozně rád, že se nám to dneska povedlo.“

o výkonu Hrubce

„Některé góly se asi daly chytit. Na druhou stranu Šimon tak nebo tak opět našel cestu k výhře. Pro mě zůstává vítězným brankářem a jsem rád, že ho máme.“

o ruském obratu z 2:4 na 5:4

„Nemělo by se to stávat. O to silnější ale může tým být, když se po takovém kolapsu vrátí do hry. Za mě by se to stávat nemělo, ale musíme taky respektovat sílu soupeře, který má výborný tým a těchhle fázích nás přehrával. Ale jsem rád, že jsme si s tím poradili.“