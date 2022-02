Z covidové pasti ke gólu! Špaček nevymýšlel, trenéři ho mile překvapili

PŘÍMO Z PEKINGU | Přiletěl, zahrál, zvítězil. Takhle se v kostce dá shrnout způsob, jakým útočník Michael Špaček skočil do svojí olympijské mise. „Jsem strašně rád, že tady vůbec můžu být,“ říkal během dne po rozbruslení. A zopakoval to i po utkání s Rusy (6:5p) , v němž hned skóroval. Přitom do Pekingu přicestoval až večer před zápasem, předtím ho v Česku držel covid…

Už sám ani moc nedoufal, že to klapne. Hlavu mu svíraly pochybnosti, jestli z covidové pasti vůbec ještě vyklouzne. Byly to náročné dny.

Nakonec se to povedlo. Sice na poslední chvíli, ale série negativních testů se dočkal. „Jsem hrozně rád, že jsem tady. Čekání bylo strašně dlouhé a nebylo to nic příjemného. Teď jsem tady a jsem šťastný. Bylo to náročné. Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší. Nezbývalo mi ale nic jiného, než jen čekat a čekat...“

Takhle mluvil v poledne pekingského času, když měl za sebou první trénink. Po něm ocenil i to, že na něj trenéři počkali. „Vážím si toho. Nechci říct, že jsem to nečekal, ale mile mě to překvapilo,“ přiznal dravý útočník ze švédské Frölundy.

Když byl zavřený v Praze na pokoji, a výsledky ne a ne být negativní, už se mu vkrádaly do hlavy myšlenky, že to neklapne. Neměl ani náladu odpovídat kamarádům, kteří se ptali, jak to s ním vypadá...

Hlavně nic nevymýšlet

Ale teď je všechno jinak! Špaček si odbývá olympijskou premiéru. Navíc se v zápase s Rusy trefil v početní výhodě.

„Věděl jsem, že mě nečeká nic jednoduchého. Snažil jsem se hrát jednoduše. Nevymýšlet a nebrat si toho na sebe moc. Necítil jsem se úplně dobře, protože těch posledních deset nebo dvanáct dní bylo těžkých,“ vykládal po utkání. „Jsem strašně rád, že tady vůbec můžu být. Snad se budu cítit den ode dne líp, abych pomohl týmu k úspěchu.“

Při duelu s Rusy se mu hůř dýchalo, navíc se necítil fyzicky nejlíp. Pochopitelně. „Když z toho člověk vypadne, tak souboje a hra na hokejce není úplně ono. Ale hlavně že jsme vyhráli,“ radoval se po vítězství 6:5 v nastavení. Zažil hned takové bláznivé utkání! „Předešlé zápasy moc gólů nepadlo, ale v hokeji je možné úplně všechno,“ pousmál se.

Výhra i gól mu dodají na sebevědomí. „Samozřejmě. Kecal bych, že ne. Ale hlavní bude, abych se cítil lépe fyzicky a podával lepší a lepší výkony,“ řekl o spolupráci s dalším dravcem – Matějem Stránským.

„Odehráli jsme spolu víc zápasů, víme, co od sebe čekat. S Řepou (Řepíkem) jsem taky hrál v Rusku pár zápasů. Řekli jsme si před začátkem, co chceme hrát, a pak jsme to celkem dodržovali,“ vrátil se ke spolupráci společné formace.

Zvládl to skvěle!