Narodil se, aby hrál hokej. Kouzelný mladík (19) je hvězdou olympiády

Jejich soupiska měla být ta vůbec nejnatřískanější. Connor McDavid, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon nebo Brad Marchand? Místo nich ale Kanada do Pekingu přivezla borce, o kterých průměrný hokejový fanoušek třeba ani neslyšel. Výjimkou budiž snad pouze Erik Staal. „Je to olympiáda. To je asi jediný důvod, proč se o tuhle kanadskou soupisku zajímat,“ psal už před startem Her natvrdo Scott Wheeler, expert uznávaného severoamerického webu The Athletic.

Rovnou však jmenuje důvody, proč by kanadský hokejový národ měl o olympiádu alespoň letmým pohledem zavadit. Hlavním bodem je účast komety budoucnosti Owena Powera. Obránce byl v posledním draftu vybrán jako celková jednička Buffalem. Do NHL zatím ale nenaskočil, byť fyzicky by na to jistě měl. Měří 197 centimetrů, váží metrák. Stejně se ale rozhodl zůstat ještě rok na michiganské univerzitě. V NCAA vede jasně bodování obránců s 26 body ve 24 zápasech.

OWEN POWER NA OLYMPIÁDĚ zápasy: 3 body: 1 (0+1) plus/minus: +2 střely: 9 průměrný čas na ledě: 20:55

„Power je nejlepším obránce na kanadské soupisce, tím jsem si jistý. On musí být ten, kdo bude mít místo na první přesilovce a dostane na ledě spoustu minut. V této sezoně ho bedlivě sleduji, jeho výkony jsou neuvěřitelné. Věřím, že tenhle turnaj bude pokračováním jeho vzestupu. Nebojím se, že by se z velké akce rozklepal, zvládne to,“ je si jistý Wheeler, expert na mladé zámořské hráče.

Jak předpověděl, tak se stalo. Power je po třech utkáních javorových listů v Pekingu jasně nejvytěžovanějším bekem týmu. Kouč Claude Julien ho posílá na přesilovky, vytvořil elitní tandem s Matem Robinsonem z Petrohradu. V sobotním zámořském derby s USA odehrál mladík přes 22 minut, třikrát vystřelil. I přes prohru 2:4 nebyl u žádného inkasovaného gólu. Ve třetím utkání proti Číně (5:0) zapsal první bod na turnaji za asistenci, vypálil celkem pět střel.

Z Powera vyzařuje klid a sebevědomí. Na obránce si senzačně rozumí s pukem, hlavu má neustále nahoře. Očima jako by skenoval led a jeho procesor v hlavě v mikrosekundách vyhodnocoval nejlepší možnosti pro ideální rozhodnutí. „Je přede všemi v tom, jak o hře uvažuje,“ řekl o něm jeho bývalý trenér z týmu Chicago Steel v OHL Brock Sheahan.

Dobře si Powera pamatují čeští mladíci, kterým v prosinci na MS juniorů nasázel hattrick. Ve dvou duelech uhrál mezi staršími soupeři celkem pět bodů. Pak byl turnaj vinou covidu zrušen. „Patří mezi těch pár lidí, kteří se narodili, aby hráli hokej. Jeho přirozený instinkt je neskutečný, je to něco, co se prostě nenaučíte,“ chválí beka development kouč Sabres Nathan Paetsch.

Druhým supertalentem v kanadské nominaci je útočník Mason McTavish. Ten byl v nedávném draftu vybrán ze třetího místa Anaheimem. Za Ducks už dokonce naskočil na devět utkání, pak se ale vrátil zpátky do juniorské soutěže. V osmi zápasech po návratu mezi vrstevníky uhrál 14 bodů. Také jeho se Julien nebojí využívat. V Pekingu ho postavil do prvního útoku vedle kapitána a hvězdy Her Erica Staala.

„Fyzicky je silnější než leckteří o deset let starší hráči. Doufám, že trenéři postaví McTavishe do bodovací role a použijí ho v přesilové hře. Má smrtící střelu ze střední vzdálenosti a schopnosti na hru kolem branky,“ hodnotí osmnáctiletého forvarda Wheeler.

V Číně chtějí Kanaďané bojovat o cenný kov. „Měli by se bít o medaili. Výběru určitě chybí rychlost a špičkové dovednosti, ale kompenzuje to zkušenostmi a několika výjimečnými talenty,“ píše kanadský novinář.

Bez skrupulí vyhlásil metu trenér Julien. „Tlak znamená, že se bojíte selhání, zatímco příležitost znamená, že se těšíte na výzvu a jste připraveni uspět,“ řekl. „My jsme tu pro zlato!“ vypálil. To javorové listy naposledy braly v roce 2014 v Soči. Na poslední olympiádě v Pchjongčchangu, kde rovněž chyběli hráči NHL, získala Kanada bronz.

Cestu v play off teď začne v úterním osmifinále, kdy se podruhé střetne s domácí Čínou.