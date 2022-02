Česká pohoda versus švýcarský dril. Jak se lišila příprava na předkolo

Na pekingský led naskočily oba týmy ve stejný čas. Jako výše postavený celek měli Češi přednost pro velké jeviště Národního stadionu. Švýcaři se uklidili do sousední prťavé tréninkové haly.

Trénink zahájili společným týmovým focením. Pak uklidili lavice z ledu, převlékli dresy a šli na to. V tu chvíli na balkón napochodovaly dvě české bundy. Přípravu osmifinálového soka sledovali videokouč Denis Havel a generální manažer Petr Nedvěd.

Švýcarskou jednotku řídil výhradně hlavní trenér Patrick Fischer. Často byl hodně hlasitý. Zastavoval akce, s hráči promlouval, gestikuloval. Zajímavé byly nácviky soubojů u mantinelů, následné vyjíždění s pukem z nich a zakončení. Cvičili rovněž rychlé protiútoky do rozhozené obrany. Bránící útočníci se do akce zapojovali až ve chvíli, kdy kolem nich projeli forvardi v dresu jiné barvy. Právě tím Čechy v prvním vzájemném utkání ve skupině zlobili. Češi v něm urvali výhru 2:1 až v nájezdech.

Došlo taky na zkoušku přečíslení a v závěru rovněž na hru šest na pět. Švýcaři počítají se vším. Jsou si vědomi, že není vyloučeno, že hru bez gólmana budou muset v závěru osmifinálového mače využít.

Fischer se nebál odkrýt ani přesilovkové karty. Právě při drilování početních výhod zbystřili čeští špehové Havel s Nedvědem. To na vedlejším ledě zůstala přesilová komanda v garáži. Obecně se tréninky extrémně lišily. Zatímco Švýcaři odjezdili hodinový trénink v přísném tempu a do šatny odcházeli viditelně unavení, Češi si ani nezpotili ribana.

Koučem Filipem Pešánem vedená část skončila po půlhodině. Ve zbytku času se hráči bavili bagem, stříleli na branku nebo si jen tak kvedlali s pukem. Jen několikrát si trenér svěřence svolal k tabuli, aby jim cosi vysvětlil.

Místo, aby hráče v náročném turnaji, v němž chodí zápasy v rychlém sledu za sebou, dřel, vsadil na pohodu. „Úplně takhle bych to neřekl. Že bychom zvolňovali, abychom byli dobře naladění, to ne. Kluci budou naladění tak i tak. Měli jsme ale den volna a nechtěl jsem, aby se po ostrém tréninku zatáhli ještě víc. Kluci měli po organizované části dost času, aby si udělali, co potřebují. Hráli dvacet minut bago, zatrénovali si evidentně s chutí,“ vysvětlil Pešán.

A proč do tréninkového schématu nezařadil přesilovky? „Jsem malilinko pověrčivý,“ usmál se. „Před zápasem s Ruskem jsme je taky netrénovali. Tak jsem to vynechal znovu. Řekli jsme si tolik věcí, že to ani zkoušet nemusíme. V olympijské vesnici na hotelu máme meetingy s Martinem Strakou, bavíme se o tom. S klukama to projdeme spíš teoreticky. Není nutné dělat všechno na ledě. Spíš chci, aby kluci měli šťávu a chuť a nepotřebuju, aby pálili do bránících hráčů v tréninku.“

Čechům na ledě chyběl útočník Vladimír Sobotka, kterého vyřadily střevní potíže. Místo něj zaujal flek vedle Romana Červenky s Janem Kovářem forvard Radan Lenc. Jinak zůstaly formace podle očekávání beze změn. „Věříme, že bude Vláďa k utkání připravený a nastoupí,“ přidal Pešán.

Náročnost tréninků hráčům vyhovuje. „Program je fakt náročný. Je dobře, že tréninků není moc a jsou spíše kratší,“ pokýval hlavou nad úsporou sil Červenka. Gólové hody v tomhle klíčovém utkání neočekává. „Tyhle zápasy jsou na branky málokdy bohaté. Bude to boj o každý kousek ledu. Měli jsme stejný odpočinek. Rozhodne něco malého. Věřím, že vítězství budeme chtít víc než oni. Třeba budeme mít větší aktuální pohodu.“

