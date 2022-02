Je to klíčový den, zápas o všechno. Buď se posunete k medailím, nebo balíte kufr. Na co hokejista myslí, když přicházejí v reprezentaci vyřazovací bitvy? Má strach? Jakub Nakládal zažil v reprezentaci hodně velkých utkání. Má bronz z MS 2012, zná postupy ze čtvrtfinále i bolestivá vyřazení. Na poslední olympiádě v Jižní Koreji s celou partou těžce kousal čtvrté místo. V podcastu Zimák vás pustí do světa profesionálního hokejisty, když přichází zápas o všechno.