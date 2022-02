Kauza Hrubec: proč nebyl takovou oporou, jak by bylo potřeba

V diskuzích fanoušků se jeho jméno skloňuje hodně často. Šimon Hrubec. Jednička národního týmu a muž, který strážil české brankoviště. Ale jak? Byl takovou oporou, jak by bylo zapotřebí? Nemá cenu všechno házet na něj, ale odpověď na tuhle otázku se spíše blíží k variantě ne. „V každé situaci můžete něco udělat jinak, ale teď jsme měli spíš smůlu,“ reagoval gólman po utkání se Švýcary. V reprezentaci zatím nezáří tak, jak to umí v klubu.

Devět gólů v posledních dvou zápasech. To jsou fakta. Brankář Šimon Hrubec inkasoval pětkrát s Rusy, čtyřikrát včera se Švýcary. Celková úspěšnost zákroků a průměr branek na zápas? 86,52 procenta a 2,94.

To jsou jasná čísla. I když by bylo nefér všechno házet na něj. Nepomohli mu spoluhráči, kteří mizerně čistili prostor kolem něj. Švýcaři byli daleko důraznější.

Jenže znáte to. Když chcete, aby se podařil týmový úspěch, potřebujete gólmana v mimořádné formě. Někoho, kdo zavře bránu. Tahle rovnice platí, platila a bude platit.

A při vší úctě k Hrubcovi – tentokrát to neukázal. Už po zápase s Rusy mluvil o tom, že tři góly se daly chytit. Vyprávěl, jak okamžitě vteřinu po inkasovaném gólu ví, jestli se mu dalo zabránit, nebo ne. Ani nemusí čekat na to, až to zanalyzují s trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem.

Po Švýcarech na otázku, co se dalo při inkasovaných brankách udělat jinak, odpověděl: „V každé situaci můžete něco udělat jinak. Ale měli jsme spíš smůlu. Puk se odrážel šťastně pro Švýcary. Prošla střela přes clonu.“

Symbol českého trápení v Pekingu: Moser tvrdě, ale čistě zboural Kováře

Když stál před novináři, bylo na něm vidět, jak ho konec v osmifinále mrzí. Za ním se vyjímaly olympijské kruhy. Tak moc se v Pekingu, navíc v místě, kde dřív chytal KHL za Kunlun, chtěl ukázat! Ale nic. Trpělivě odpovídal. Třeba na to, že mužstvo oslabila zbytečná vyloučení.

„Ještě víc mě mrzí, že jsme upustili od našeho plánu. Přijde mi, že jsme se sesypali. Začali jsme to po sobě házet. Chyběla nám lehkost,“ popisoval Hrubec.

Svěřil se, jak se spoluhráči věřili, že by konečně mohli utnout dobu sucha a přivézt medaili. Místo toho přišlo historicky nejhorší umístění. V klíčový moment mužstvo neukázalo potřebnou sílu. Ani odolnost.

„Přemýšlel jsem o tom, že zlatá generace už je pryč. My musíme být pokornější. Samozřejmě je třeba mít v hlavě, že chceme vyhrávat, ale už nepatříme k favoritům a velmocím. Všechny dřívější úspěchy nároďáku nás formovaly. Díky nim jsme začínali hrát hokej. Ale teď si musíme nalít čistého vína,“ reagoval Hrubec.

Tím čistým vínem je i to, že ani on nezazářil. Horší statistiky z gólmanů má jenom ten s označením CHINA na dresu. Přitom Hrubec je brankář, který na klubové úrovni dokáže mít neskutečné zápasy, kdy bránu zavře. a soupeři mají smůlu. Ne náhodou má na klubové úrovni dva tituly. S Třincem v extralize a s Omskem v KHL.

Zvlášť triumf v Rusku se velmi cení, působí v elitním klubu. Dokáže se vypořádat s tlakem. Ovšem když jde do tuhého v reprezentaci, zatím to nepředvedl. Jedničkou byl naposledy na šampionátu v Rize, teď i v Pekingu.

Přitom je to povahou pohodář, který se dokáže po špatném utkání oklepat. Jakmile dostane gól, ihned se zavře do své bubliny a kouká jenom dopředu. Navíc nečte během turnaje noviny. Nechce, aby ho kritika dostala dolů. A naopak, aby nelítal nahoře, když se mu daří.

Peking 2022 ho nezastihl v životní formě. Řadí se tak po bok hráčů, kteří na klubové úrovni patří k oporám, ale jakmile přijde den D v reprezentaci, už to není ono. Čím to je?

„Samozřejmě jsme se o tom trošičku bavili. Přemýšleli jsme, jestli tlak hráče příliš nesvazuje, ale tohle zažívá každý národní tým. Nejsem schopný na to odpovědět,“ řekl kouč Filip Pešán po vyřazení v osmifinále.

Hrubec jako jednička nevyhořel, ale ani neuchvátil. Co předvede na mistrovství světa? Nebo důvěru dostane někdo jiný?

Dvojkou v Pekingu byl možná trochu překvapivě Patrik Bartošák . Roman Will, opora Čeljabinsku, zůstal jenom na tribuně. Třeba se síly na květnovém mistrovství světa rozdělí jinak.

Z Pekingu o hokeji: Deváté místo je fiasko. Čemu by pomohla medaile? A co Pešán?