Národní chaos. Řeší se konec Pešána, za co vlastně zodpovídal Nedvěd?

PŘÍMO Z PEKINGU | Je to tu zase. Zatímco se velcí kluci budou prát o víkendu o medaile, čeští hokejisté už budou dávno doma. Zažitým standardem posledních let byl konec ve čtvrtfinále. Jenže na olympiádě v Pekingu je výsledek ještě horší. Národní tým vypadl už o den dřív, v předkole play off nestačil na Švýcary (2:4). Celkově skončil na devátém místě, jde o nejhorší umístění v historii Česka i Československa. Bude stát propadák místo trenéra Filipa Pešána a manažera Petra Nedvěda? „Situaci budeme řešit,“ říká prezident svazu Tomáš Král.

Ve středu pro ně teprve mělo začít play off. Jsou na programu čtvrtfinálové duely. Poprvé v historii se jich však Češi na velké akci nezúčastní. Na 92 turnajích národní tým vždy do elitní osmičky proklouzl. Doteď bylo nejhorším výsledkem sedmé místo. Z Pekingu odletí hokejisté s devátým.

Rozčarování je obrovské. Je nasnadě řešit, kdo je za zvrzaný výsledek zodpovědný.

„Je to zklamání. Co k tomu říct? Dopadlo to, jak to dopadlo, čekali jsme víc. Až se tým vrátí, tak se bude situace řešit na výkonném výboru,“ komentoval pro Radiožurnál reprezentační výbuch a otázku odvolání trenéra Filipa Pešána šéf svazu Tomáš Král.

Koučův konec je samozřejmě ve hře. Ba co víc, je velmi pravděpodobný. Král připouští, že ve hře by mohlo být angažování trenéra z ciziny. „Není to tak jednoduché. I historicky jsme oslovili velkou řadu trenérů, ne každému se do toho chce. Nějaká jména jsou. Je namístě se podívat do zahraničí. Je jasné, že se to musí řešit,“ řekl.

Z českých jmen se nejvíc omílají Václav Varaďa a Libor Zábranský. „Určitě budou patřit do užšího výběru. Budeme na tom sedět, určitě se to bude řešit,“ potvrdil Král.

O odvolání Pešána se bude jednat příští týden na zasedání výkonného výboru Českého hokeje.

Trenérův stolec se navíc třásl už před startem olympiády. Tam ale dostal od generálního manažera Petra Nedvěda, jakožto faktického šéfa reprezentace, důvěru. „Je deset minut po zápase. Až se vrátíme domů, uděláme si výstup z celého turnaje, ale neudělal bych to jinak. Já Filipovi věřil,“ odpovídal Nedvěd po prohře se Švýcarskem na otázku, zda nebylo chybou, že Pešána po rozpačitém startu do sezony a šesti porážkách v řadě u týmu podržel.

Logicky se bude řešit i nositel saka generálního manažera. „Absolutně s tím nemám problém. Určitě. I to se bude řešit, protože nemůžeme takhle jezdit do nekonečna beze změn,“ odvětil Nedvěd.

ANKETA

Právě on je hlavou štábu. Má si vybírat podřízené (trenéry), v případě potřeby je odvolávat. Takhle alespoň funguje kanadský model, kde je navíc manažer hlavním stavitelem týmu. Česká kopie je oproti tomu kočkopsem, kde se vlastně neví, za co přesně má Nedvěd odpovědnost a co je jeho úkolem. Proč vlastně u národního týmu je?

Z pohledu Pešána byl Nedvěd hlavně berličkou, kterou mohl odpalovat všechny dotazy týkající se nominace. Proč tam je tenhle? A proč chybí tamten? Zeptejte se Petra Nedvěda. Kdykoli byl na dohled problém, házeli ho jeden na druhého.

Olympijskou nominaci však podle informací Sportu dával dohromady takřka výhradně Pešán. Jaké hráče chtěl, takové Nedvěd na olympijský seznam napsal. Znovu je tak namístě otázka: je vůbec u národního týmu potřeba manažerská funkce?

„Sestavu pro Peking jsme ladili společně,“ řekl Pešán. Stejně mluvil i Nedvěd: „Já vím, že je to něco nového. Ale já v tom nevidím problém. To není tak, že já napíšu pětadvacet jmen na papír, dám to trenérům na stůl a jdeme hrát. Takhle to nefunguje.“

Zodpovědnost za fiasko podle Nedvěda nesou s Pešánem oba. „Za sestavu jsem ale zodpovědný já. A my všichni jsme zodpovědní za výsledek. Nevidím rozdíl, jestli nesu větší zodpovědnost já, nebo Filip.“

Ve čtvrtek národní tým z Pekingu odletí. „Nebudeme tady zůstávat dlouho a trýznit se,“ procedil Nedvěd.

Tryznu s čekáním na velkou medaili drží tuzemský ledový sport už dlouhých deset let.

