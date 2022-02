Čaroděj Slafkovský idolem Číňanek: Dal jsem tady gól i z fronty na hotdogy

Předvedli jste nejlepší výkon v turnaji?

„Určitě. Když chcete získat medaili, musíte poslední zápas v turnaji vyhrát. Jsem strašně šťastný, že se nám to povedlo. Budu si to pamatovat do konce života.“

Jak byste popsal svou bronzovou trefu? Byla hodně šťastná, tečovaná přímo do růžku branky.

„Popsal bych ho jednoduše. Když mám to štěstí, spadne to tam i z bufetu. Dneska jsem stál někde v řadě na hotdog a stejně z toho byl gól.“

Co říkáte na to, že jste taky největším favoritem na cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje?

„Bylo by to jen plus, o téhle ceně to ale pro mě není. Je to o téhle medaili. Nejužitečnějšího hráče si za měsíc nebude nikdo pamatovat, ale medaili si budou lidi na Slovensku pamatovat věky.“

Kde byla podle vás největší síla týmu?

„V tom, že jsme se odrazili z prvních dvou proher. Začali jsme pak hrát skvěle. Řekli jsme si, co chceme, co musíme dělat líp. Odrazili jsme se. I když jsme prohráli semifinále, věřili jsme, že medaili doneseme domů, nakonec ji máme.“

Je vám teprve sedmnáct let. Je pro vás tahle medaile velkou motivací do kariéry?

„Určitě, není to ale motivace jenom pro mě, ale i pro ostatní mladé hokejisty, kteří jsou na Slovensku a třeba teď přemýšlí, jestli chtějí hrát hokej. Věřím, že hodně mladých kluků i holek se rozhodne pro hokej a budeme mít velkou základnu.“

Na Slovensku vaše jméno rezonuje aktuálně více než Tatár nebo Sekera. Víte, co vás doma čeká?

„Oni jsou velké hvězdy, já pořád jen vyrůstám. Možná jednou budu aspoň podobná hvězda jako oni. Mám radost. Snad přijde na oslavy hodně fanoušků a budou se s námi těšit z téhle krásné medaile.“