Ruský gólman odmítl stříbro: Zklamali jsme. Šipačjov odbyl novináře

Dvakrát olympijské finále prohráli. Hattrick zklamání připustit nechtěli. Sedmdesát let dlouhé zlaté čekání Finové utnuli. „Snad teď nebudeme čekat dalších sedmdesát,“ rozesmál se obránce Petteri Lindbohm. „Zasloužili jsme si to. Nevím, co k tomu říct, je to prostě úžasné,“ přidal parťák Valtteri Kemilainen.

Zlaté medaile na krk svým kamarádům pověsil kapitán Valtteri Fillpula. Když došel k dvoumetrovému Marku Anttilovi, nedosáhl na něj. Obr se musel sklonit. Během celých oslav na ledě si hráči Suomi užívali vítězství a dobrou náladu.

Opačné pocity zažila poražená ruská strana. Hráči si stříbrné medaili brali z připraveného tácu sami. Někteří si je pověsili na krk, jiní ne. Neudělal to například brankář Ivan Fedotov.

„Držel náš tým celý turnaj. Svými zákroky nás dostal do finále. Nebýt jeho, nebyli jsme tady. Celý turnaj byl neuvěřitelný. Byl určitě naším nejlepším hráčem. Strašně chtěl zlato. Je asi jediný z nás, kdo si ho opravdu zasloužil,“ pravil zklamaný forvard Michail Grigorenko.

A pokračoval. „Cítíme velké prázdno. Smutek z výsledku je obrovský. Prohráli jsme, tohle není výsledek, jaký jsme měli. Pro tuhle medaili jsme nepřijeli.“

Naštvaně pak prošel mixzónou kapitán sborné hrající pod hlavičkou Ruského olympijského výboru Vadim Šipačjov. Na první otázku: co rozhodlo o výhře Finů, odpověděl, že jeden gól. Na druhou k hodnocení výkonu svého týmu pak odpověděl „no comment“ a beze slova odešel. Právě on byl ruskými novináři během celé olympiády za své výkony ostře kritizován.