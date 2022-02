Konec strachu. Na pětce to bude jiná Sáblíková: Holky se mnou musí počítat

PŘÍMO Z PEKINGU | Ráno se prospat a večer do akce. Takový je plán rychlobruslařky Martiny Sáblíkové před dalším útokem na cennou placku. Tentokrát je na programu závod na 5000 metrů, distanci, na níž léta až diktátorsky panovala. Po čtvrtém místě na třech kilometrech se jí zase vrátilo potřebné zdravé sebevědomí a do akce tak jde stará známá závodnice. Ne ta vystrašená jako před trojkou. „Ta mě dostala do dobré nálady, holky se mnou musí počítat,“ prohlásila.

Jako by na olympiádě byly dvě odlišné Martiny Sáblíkové. Před závodem na 3000 metrů se málem sesypala a chtěla domů. Kdežto před jízdou na pět kilometrů, to je úplně jiná liga. Je usměvavá, upovídaná, sebevědomá a natěšená. „Musím říct, že se teď cítím dobře. I úterní trénink na ledu byl super,“ pochvalovala si trojnásobná olympijská vítězka.

Co zapříčinilo tento zvrat? Nehledejme v tom nic jiného než čtvrté místo ze sobotní „trojky“ a hlavně pak dobrý pocit ze samotného výkonu. To stačilo k tomu, aby se jí v hale začalo líbit. „Podmínky v hale mi připadají stejné. Ale třeba v úterý mi přišel led naprosto geniální. Tak uvidíme, jak to bude vypadat při pětce,“ byla napjatá závodnice, která na této distanci získala na Hrách dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Dnešní závod se však, na rozdíl od toho sobotního, jede později, až od 20 hodin místního času (13.00 SEČ). Sáblíková byla nalosována do čtvrté jízdy, což znamená, že se na led dostane po úpravě ledu nejdříve až po půl deváté. „Říkala jsem si, že jsem se nemusela úplně přehazovat na zdejší čas. Ale věřím, že když se před závodem ráno prospím, budu večer ready.“

Po svém závodu absolvovala trénink v pondělí. „To bylo těžší. Trošku víc mě bolely nohy, ale to je normální. Na ledě jsem si zajela něco rychlejšího a pak jsem spíš jezdila na techniku, čímž jsem z toho nohy zjevně dostala. V úterý to bylo v pohodě, jezdila jsem za klukama, chytla jsem si tam nějaký vláček a pak jela tempo. To vypadalo taky dobře. Pak jsem do toho hodila kolo, trochu posilovny, jen tak, abych se naladila, a bylo to dobrý,“ popisovala dlouholetá královna závodů na 5000 metrů.

I díky skvělým výsledkům patří tato trať k jejím nejoblíbenějším. „Mám ráda obě tratě. Ale je pravda, že pětka byla mou doménou několik let. Musím říct, že kvůli tomuhle pocitu mám tuto trať asi radši než trojku. Těším se na ni. Samozřejmě jet tenhle závod na olympiádě je vždycky výzva, je to těžké a uvidíme, jak to bude vypadat na ledě,“ řekla Sáblíková.

Do olympijského závodu se mohlo na základě výsledků Světového poháru kvalifikovat pouze 12 nejlepších rychlobruslařek (z redukovaného pořadí). A podle Sáblíkové může mít medaili řada z nich. „Mezi favoritky patří Ragne Wiklundová, Irene Schoutenová, Isabelle Weidemannová, Francesca Lollobrigidová. Všechny tyto holky budou chtít placku, forma je u nich teď neskutečně vysoká. Takže je prakticky jedno, s kým člověk jede. Záleží na tom, jestli všechny tyto holky vydrží až do konce. Oproti trojce je pětka jiná,“ řekla.

Mezi favoritkami se Sáblíková nejmenovala, ale určitě mezi ně patří. A také ještě pozor na jednu závodnici, které se sice klání na tři kilometry nepovedlo, ale počítat se s ní musí také. „To je Natalia Vorninová, která drží světový rekord. Poslední kolo na trojce nejela asi podle svých představ. Ale ani v Salt Lake City, kde zajela rekord, nejela trojku dobře a pak tam vyšvihla pětku a všichni jsme koukali. Takže kandidátek na přední příčky je hrozně moc,“ uvědomovala si česká hvězda.

A co si před dalším důležitým startem pod pěti kruhy přála? „Byla bych hrozně ráda, kdyby to ve čtvrtek bylo, jak to být má. Až půjdu na led, abych se cítila tak, jak bych chtěla. Potom mě to uklidní, že jsem připravená o přední příčky bojovat. A uvidíme, na co to bude stačit.“

Expertka Novotná: Martina je rváč

„Čtvrté místo z trojky Martinu nakopne. Na olympiádě v Pekingu to bude její poslední start, půjde do něho naplno. Je rváč. V prvním závodě byla kousek od medaile, jela výborně. Jede ve čtvrtém páru s Japonkou. To nevím, jestli je úplně dobré, Martina se bude muset spoléhat sama na sebe. Vždycky je lepší, když jste v kontaktu a táhnete se navzájem.

Martina ale bude mít jasně daný cíl a plán. Bude vědět, jaké tempo třeba držet. Má za sebou roky kvalitních a úspěšných závodů, mnoho výher. Podle mého to bude spíš o tom, že se bude muset poprat sama se sebou.

Pravdou je, že nedávné zranění je nepříjemné. Horší by to ovšem bylo na kratších tratích, při intenzivnějších startech, jako třeba na pětistovce nebo patnáctce. Na pohodě to člověku nepřidá, ale když bude Martina ve své flow (na vlně), tak to nebude mít tak velký vliv.

Favoritkou znovu bude Irene Schoutenová z Nizozemska, ta podle mého bude první. Hodně věřím Martině. A pak tam vidím Kanaďanku Isabelle Weidemannovou nebo Italku Francescu Lollobrigidovou. Ale ta se dokáže vydat, jen když je v kontaktu. O medaile si to podle všeho rozdají tato čtyři děvčata.“

Kateřina Novotná, bývalá reprezentantka v short tracku