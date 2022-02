Fenomén Ledecká do akce. Unikátní hrdinku sleduje svět, média i odmítala

Je to událost, která patří do globálního sportovního zpravodajství. Ester Ledecká drží své dvě zlaté medaile s Pchjongčchangu vysoko nad hlavou a vydává se s nimi na další velké dobrodružství. V úterý ji čeká na Hrách v Pekingu první závod – paralelní obří slalom na snowboardu (PP ČT sport, kvalifikace 3.40, vyřazovací jízdy 7.30). Je jedno, že olympiádě říká čínský přáteláček. Pro svět jsou to závody, jichž si všimne. STR si sice půjde jen párkrát sjet kopec pro radost. Díky tomu může ale opět uhranout. A přiživit svou legendu, která dostává neustále nové zápletky.

Už to byl tehdy starý pán, gloriola někdejšího vládce kruhů mu ale zůstávala. Bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge seděl před čtyřmi lety v rychlobruslařské hale v Kangnungu a jeho pohled se zastavil na Jiřím Kejvalovi.

„Mával na mě, tak jsem za ním přišel. Říkám: Dobrý den, Jacquesi, jak se daří,“ líčil Kejval, předseda Českého olympijského výboru a tehdy čerstvě zvolený člen MOV. „A on: Viděl jsem tu tvojí Ledecky… Tak to je něco monumentálního! To bylo strašně pěkné… Od Jacquese Roggeho, který už v té době měl zdravotní problémy. Člověk si říkal, jak ty věci vnímá detailně. A tohle na něj zapůsobilo.“

Malá ukázka, co v únoru 2018 způsobila Ester Ledecká svým historickým zlatým doublem na olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu. Nejdřív šílenost v lyžařské super-G, kde s číslem 26 o setinku sekundy sebrala Rakušance Anně Veithové obhajobu vítězství ze Soči. Potom ještě dominantní triumf v paralelním obřím slalomu v alpském snowboardingu. Svět tehdy zíral. A dodnes se to nezměnilo.

Asi víte, proč je její mise jak z komiksu tak unikátní. To proto, že nikoho jiného na celém světě ani nenapadne, aby se pokoušel závodit jak na lyžích, tak na prkně. Jistě, lidé, kteří si občas vyrazí na sjezdovkách a občas na prkně existují. Jenomže ne na úrovni vrcholového sportu.

„Já se klidně přiznám, že jsem snowboard neměla nikdy na nohou,“ říká bývalá slalomářská šampionka Šárka Strachová . „Když už jsem mohla, tak sem vyrazila na běžky, skialpy, na snowboard nikdy. Ne, že bych nechtěla, nějak mě to nenapadlo, dala jsem přednost něčemu jinému.“

„Já a snowboard nejsme kámoši. Já jsem si tam akorát narazila kostrč. Všechny kámošky snowboardovaly. Když jsem se to učila, tak jsem akorát nadávala, a řekla jsem, že už ne,“ přidává zkušenost současná reprezentační slalomářka Martina Dubovská.

Před čínskými Hrami se Ledecká objevovala napříč mezinárodními médii v žebříčcích hvězd pekingské olympiády.

„Snad jste si nemysleli, že bychom dělali takový žebříček a nezařadili do něj Ester Ledeckou?“ hrál si s čtenáři webu Eurosportu jeho expert Pete Sharland, který STR zařadil do své top sedmičky. Spolu s lyžařkou Mikaelou Shiffrinovou, biatlonistou Johannesem Thingnesem Bö, americkou snowboardistkou Chloe Kimovou, nizozemským rychlobruslařským týmem a dvěma Japonci – skokanem na lyžích Rjoju Kobajašim a krasobruslařem Juzuru Hanjuem.

Manažerský tým Ledecké se musel probírat nabídkami na interview z celého světa. Pro kamery amerického giganta NBC se sešla s legendárním komentátorem Danem Hicksem, aby zavzpomínala na své zlaté závody s Pchjongčchangu. Jiné prestižní mediální ikony odmítala. Přesto, že měla v předolympijské zimě ideální příležitost přiživit svou světovou známost a marketingovou hodnotu.

„Já mám takové životní heslo: S hodnými to nevyhrajeme. Myslím, že devět z deseti olympijských vítězů tohle v nějaké pozici splňuje,“ říká Kejval, který zná Ledeckou od jejího dětství. Jeho syn totiž kdysi začínal lyžovat spolu s ní a současný předseda ČOV trávil čas pod kopcem s Janem Klapáčem, Ledecké dědečkem.

„Ona má svůj vlastní svět, vyhovuje jí to, a to je systém, který funguje. Jak říkají Angličani: Nemá se opravovat, co není rozbité,“ líčí Kejval. „Spousta mediálních expertů jí říkala, že kdyby byla přívětivější k médiím, že by mohla být populárnější, známější, mít větší sponzory a tak dále. Ale ona jde touhle cestou a my to všichni musíme respektovat.“

V Číně je Ledecká už týden, se svým týmem rozložila tábor v hotelu Genting World přímo pod kopcem, kde ji zítra čeká závod v paralelním obřím slalomu. Do kvalifikace nastoupí v noci na zítřek českého času. Vyřazovací jízdy už dostanou čeští fanoušci pohodlně ke snídani.

Ledecká se v posledních dvou letech sice věnovala především svému vývoji v alpském lyžování, na prkně si ale nad konkurencí udržuje převahu. V prosinci se na něm vrátila do Světového poháru po roce a dominovala. V Carezze prohrála až ve finále kvůli vlastní chybě, v Cortině d´Ampezzo suverénně zvítězila. V areálu Genting Secret Garden se jí dnes postaví třeba Rakušanka Daniela Ulbingová, která vede Světový pohár, či nebezpečná mladá Ruska Sofia Nadyršinová. Všechny, kterým Ledecká ukradne jejich show skoro vždycky, když mezi ně zavítá.

„Nikdy jsem se neptal soupeřek, co si myslí o Ester. Máme vzájemný respekt,“ říká Justin Reiter, snowboardový trenér Ledecké. „Každý se snaží být nejlepší verzí sama sebe. Vidí, že její cesta je trošku jiná a respektují to. Oni jdou vlastním směrem, což je třeba respektovat taky.“

NEJVĚTŠÍ SOUPEŘKY

Sofia Nadyršinová (Rus.)

na MS 2021 1. v paralelním slalomu, 2. v paralelním obřím slalomu, vedoucí závodnice SP v paralelním obřím slalomu

Ramona Theresia Hofmeisterová (Něm.)

v posledních dvou sezonách celková vítězka SP

Carolin Langenhorstová (Něm.)

2. na OH 2018

Daniela Ulbingová (Rak.)

vedoucí závodnice SP

Tsubaki Mikiová (Jap.)

osmnáctiletá raketa

PROGRAM PARALELNÍHO OBŘÍHO SLALOMU

ÚTERÝ 8. ÚNORA

3.40 kvalifikační jízda

4.44 eliminační jízda

7.30 osmifinále

8.06 čtvrtfinále

8.24 semifinále

8.36 malé finále

po malém finále finále

LEDECKÁ NA ZOH

SNOWBOARDING

8. února paralelní obří slalom

LYŽOVÁNÍ

11. února super-G

15. února sjezd

17. února alpská kombinace