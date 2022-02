Expert: Šance Ledecké na obhajobu? Jednoznačná. Střídání sportů je přínos

Větší šanci na medaili, potažmo tu zlatou, česká výprava nemá. Spojení Ester Ledecká a alpský snowboarding prostě pořád skvěle funguje. V úterý brzo ráno našeho času se pustí sportovkyně střídající „prkno“ a lyže do obhajoby zlata. „Co jsem měl možnost vidět, je Ester pořád ve snowboardu ve formě, má stále hodně navrch. Takže je tam velká šance,“ je přesvědčený bývalý reprezentant ve stejné disciplíně Petr Šindelář, který se účastnil Her ve Vancouveru v roce 2010.

„Jednoznačně ano. Pokud se nestane nic mimořádného, je tam obrovská šance. Protože co jsem měl možnost vidět, je Ester pořád ve snowboardu ve formě, má stále hodně navrch, zvlášť v kvalifikačních jízdách jim vždycky dá minimálně vteřinu. Takže je tam velká šance.“

V této sezoně jela na snowboardu dva závody. Jak se vám v nich líbila?

„Přijde mi, že její výkon je vyrovnaný a hlavně že už je to vyzrálé. U ní se ani nedá moc očekávat, že by ji to nějak stresovalo. S takovými situacemi si umí poradit, takže i psychika bude v pohodě. Tam opravdu nevidím žádné riziko, že by to nemělo vyjít.“

Říkáte, že jsou její jízdy vyzrálé. Platí tedy i ve snowboardingu, že zkušenosti jsou znát?

„Stoprocentně. Čím je člověk starší, má víc zkušeností a je to vidět na projevu jízdy. Taky je vidět, že Ester má z lyží obrovskou fyzičku a ty dva sporty se krásně doplňují. Z lyží je zvyklá na daleko vyšší rychlosti. Třeba na nižší úrovni, ne ve Světovém poháru, se některé holky bály jet rychleji. Takže i tohle tam hraje roli.“

Ledecká oproti soupeřkám trénuje méně. Není to na jejích jízdách nějak poznat?

„Viděl jsem jen jeden závod v této sezoně, a rozhodně to tam znát nebylo. Ostatní holky mají jen snowboard a asi je na ně i větší tlak, že se tam musí předvést, protože trénují jenom tu jednu disciplínu. Ester má díky střídání sportů nadhled a myslím, že na ni není ani tak velký psychický tlak.“

Kdo jsou její největší soupeřky?

„Určitě je to Ramona Theresia Hofmeisterová. Té když se to povede a nechybuje, dokáže, neřekl bych asi úplně konkurovat, ale spíš se jí trochu přiblížit. Ono asi záleží na typu tratě, co komu sedne. Ale Ester má techniku vyspělou natolik, že si poradí s jakýmkoliv kopcem.“

O Ledecké se ví, že jezdí na pánských prknech. Je to u ní nějak znát na technice?

„Ona do toho musí dávat daleko víc síly než ostatní holky nebo když by jela na ženském prkně. Ale tu fyzičku má, dokáže to zvládnout a prkno jí funguje. Myslím, že kdyby si na to stoupla jiná holka, fungovat to nebude, neměla by dost síly dostat prkno tam, kam potřebuje.“

Od expertů z alpského lyžování často slyšíme, že by se měla soustředit už jen na lyžování. Jak se díváte vy jako snowboardista na to, že stále střídá oba sporty?

„Myslím, že to může být jedině přínos. Pokud na to má dostatek času a peněz. Oblouk na snowboardu je trošku jiný než na lyžích a je tam zásadní rozdíl v tom, že jede jen po jedné hraně. Tam vás nic nezachrání, pokud hranu špatně zatížíte. Kdežto u lyží jsou hrany dvě. Takže myslím, že z hlediska nácviku čistoty oblouku může prkno hodně pomáhat. Já sám teď hodně jezdím na běžkách, a myslím, že kdybych na nich strávil tolik času za své snowboardové kariéry, tak jsem taky někde jinde. Je tam podobný princip, že při pohybu používáte práci s těžištěm, a pak umíte daleko lépe číst tělo a umíte se daleko lépe dostat do pozice, kterou potřebujete pro to, abyste udělali oblouk správně. A je jedno, jestli je to na lyžích nebo na snowboardu. Všechno se to vzájemně propojuje a pomáhá to potom skluzu. Navíc střídání disciplín je změna, která vám pomůže narušit stereotyp a je to strašně obohacující.“