Slavný dědeček Ledecké: Má vystaráno. Trnul jsem, když škobrtla

Pro olympijské zlato si dojela suverénně. Ester Ledecká dominovala v kvalifikaci a skvělá byla i ve vyřazovacích jízdách. „Způsob, jakým to zvládla, byl ohromný,“ ocenil její dědeček a bývalý vynikající hokejista Jan Klapáč. Na pekingský závod se s manželkou dívali od noci v televizi. Po vítězné finále cítili radost i úlevu, jak jejich 26letá vnučka ustála tlak a celkem potřetí se stala šampionkou Her.

Podle mistra světa z roku 1972 o dalším olympijském triumfu Ester Ledecké rozhodla hlava. „Pole je vyrovnané. Jenže jiné holky to neustály, padaly jedna za druhou,“ řekl Sportu Jan Klapáč, který s vnučkou ještě před závodem telefonicky mluvil. „A taky to nebylo slavné. Ester už si uvědomovala tu odpovědnost, že to všichni čekají. Jakmile jsem jí však potom viděl nahoře, jak zajela první jízdu v kvalifikaci, řekl jsem si, že to je dobré, že už se chytla. Ale neměla to jednoduché,“ vyprávěl.

Sám coby hokejový útočník vybojoval bronz na ZOH 1964 v Innsbrucku a stříbro o čtyři roky později v Grenoblu. K tomu vlastní sedm medailí z mistrovství světa, s Duklou Jihlava vybojoval sedmkrát ligový titul. O velkých bitvách ví své, stejně jako o tom, že zápas končí až se závěrečným hvizdem. Do té doby se může stát cokoli.

„Dokud závod neskončil, nebylo nic jistého. Trnul jsem, jakmile Ester v jedné jízdě škobrtla. A jéje, favoritky na olympiádě vždycky mají smůlu, napadlo mě,“ líčil Klapáč. „Ale když jsem sledoval ostatní, jak to prožívají…Ulbingová je taky silná závodnice a taky to nezvládla.“

Teď se Ester vymění „nářadí“, v další přijde na řadu závod na lyžích. „Volala mi, že už přejíždějí blíž ke sjezdovým tratím. Má vystaráno, uvidíme, jak se přeorientuje a jak to půjde dál. Lyže musela teď trošku pustit stranou, protože snowboard před olympiádou nejezdila,“ vysvětlil Klapáč.

Zlato v paralelním obřím slalomu snowboardistek žen obhájila Ledecká málo vídaným způsobem. Před čtyřmi lety v Jižní Koreji však přidala hotovou lahůdku, když senzačně zvítězila taky v lyžařském super-G. A právě tahle disciplína Ester čeká v pátek (od 4.00 SEČ), po víkendu 15. února pak může uspět i ve sjezdu.

„Oslavy necháváme, až bude po olympiádě a Esterka přijede. S manželkou jsme doma, meditujeme, protože víme, jak to měla složité. Obhajovat je ještě těžší, než vyhrát poprvé. Všichni to čekali, že to bude samozřejmost. Jenže tak to není. Máme ohromnou radost, že to zvládla,“ svěřil se dědeček staronové olympijské šampionky.