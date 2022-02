Obhajoba Ester? Neuvěřitelné, žasne Samková. Našla novou oblíbenkyni

Zranění kotníku ji samotnou na Hry do Pekingu nepustilo. Snowboardkrosařka Eva Samková to ale bere sportovně a teď své reprezentační kolegy sleduje alespoň v televizi a fandí jim. Tak jako v úterý ráno Ester Ledecké v alpském snowboardingu, kde obhájila zlato z Pchjongčchangu. „Znám ten pocit tlaku a obhajoby, mně se to třeba nepovedlo obhájit, i když… měla jsem bronz. Ester to zvládla naprosto skvěle.“ Při sledování závodů si navíc našla novou oblíbenkyni. „Je to Slovinka Gloria Kotnik, samozřejmě díky jejímu příjmení,“ smála se Samková.

V úterý ráno si Eva Samková ani nemusela přivstat, aby sledovala Ester Ledeckou při jejím závodu v alpském snowboardingu. „Kvalifikaci jsem nesledovala, ale rozjížďky pak už naživo ano. Nebylo to zas tak brzo ráno, takže jsem už byla vzhůru,“ řekla zlatá snowboardkrosařka z olympiády v Soči 2014.

A samozřejmě Ledecké fandila při její obhajobě, jejíž zvládnutí ocenila. „To, že znova vyhrála, jen potvrzuje, že obhajobu zvládla, jak nejlíp mohla. Znám ten pocit tlaku a obhajoby, mně se to třeba nepovedlo obhájit, i když… měla jsem bronz. Zvládla to naprosto skvěle. Je vidět, že je psychicky hrozně silná a že za ty čtyři roky se zase posunula v hlavě hodně daleko,“ chválila Samková nyní už trojnásobnou olympijskou vítězku.

Třetí, nezapomenutelné vítězství má vedle těch dvou snowboardových z alpského lyžování. I tu bude obhajovat, protože sněhová obojživelnice během čtyř uplynulých let své lyžařské schopnosti a dovednosti ještě víc pilovala.

„To, že zvládla na snowboardu obhájit tak suverénně, i když trénuje o dost méně než její soupeřky, je samozřejmě něco neskutečného a je v tomhle jedinečná. To se nedaří každému, nebo teda zatím nikomu. A je neuvěřitelné, jak to zvládá, jak tomu všechno podřizuje, co tomu obětuje a hlavně jak je pečlivá a cílevědomá,“ podotkla majitelka křišťálového glóbu za ovládnutí minulé snowboardcrossové sezony.

„To třeba mě nikdy nenapadlo, že bych dělala dva sporty. O to víc je to neskutečný, že to dělá obojí na vrcholové úrovni,“ dodala.

Sama si jízdu na snowboardu pro alpské disciplíny kdysi vyzkoušela. „Myslím, že úplně poprvé, když jsem stála na snowboardu, tak jsem měla prkno s lyžákama a pevným vázáním. Ale jinak pak vůbec,“ vzpomínala Samková.

Teď si ale nedovede představit, že by se na alpský snowboard postavila. Má to dva důvody. „Je to úplně jiné postavení a jiný styl jízdy, takže by mi to mohlo jen zbytečně kazit moji techniku. Dřív ještě byla část jezdců, kteří jezdili snowboardcross na tvrdém vázání. Třeba Slovák Radko Židek, který byl druhý v Turíně. Ale pak se technika a hlavně tratě tak změnily, že už to na alpském snowboardu nešlo,“ vysvětlila česká hvězda svého kontaktního sportu.

A druhý důvod? Ten už je čistě z pohodlnosti. „Jsem tak zvyklá a bavím mě to na mém snowboardu, že ani nemám potřebu to zkoušet. Ony ty lyžáky nejsou zase tak pohodlné jako ty naše měkké boty, což je taky výhoda mého sportu,“ usmála se.

Olympijské hry bude sledovat i dál a jsou zde i sporty, na které si ráda přivstane. „Určitě na naše závody, i když to nebude zase tak brzké vstávání. Biatlon je super v tom, že je později, člověk nemusí vstávat dřív. A možná kdyby se schylovalo k nějakým hokejovým zápasům, tak na ně vstanu. Já vlastně fandím všem. Myslím, že si rádi všichni přivstaneme pak na Esterčin závod na lyžích.“

Od úterka navíc nefandí jen českým závodníkům, ale má i jednu slovinskou favoritku. „Díky Esterčinu závodu mám novou oblíbenkyni Glorii Kotnik, která byla třetí. Samozřejmě je to má oblíbenkyně kvůli jejímu příjmení,“ rozesmála se Samková.