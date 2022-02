Skoky mezi komíny. Pančochová: Vidím Peking, zajděte si nahoru!

PŘÍMO Z PEKINGU | Dostanete se k areálu a vyvalíte oči. Wow… Big Air, majestátní freestylový můstek, schovaný mezi komíny, je scenérie, která se vám vtiskne do paměti. „Seshora je vidět celý Peking. Jděte se tam podívat!“ smála se Šárka Pančochová, česká reprezentantka, která si to dopoledne místního času vyzkoušela na vlastní kůži při závodě. Té kvalifikace nevyšla ideálně, takže ani ve třetí disciplíně na olympiádě se nedostala do finále.

Je to sportoviště, které budí největší zájem. I emoce. Ale jisté je, že pohled na Big Air hned vedle komínů je ikonická fotografie celé olympiády.

„Areál je super, docela se mi líbí. Je to industriální, je fajn, že to není někde v centru Pekingu a okolo samý panelák,“ okomentovala to sama Pančochová, která na můstku v kvalifikaci vystřihla tři skoky.

Při prvním ovšem upadla, takže i když další dva zvládla, na postup to nakonec nestačilo. „Jsem hrozně ráda, že se mi povedlo odjet dva skoky, že jsme tam nespadla třikrát, to je vždycky úspěch,“ dodala v odlehčeném tónu v prostoru pro rozhovory. Přímo za ní se tyčil můstek, za ním komíny s olympijskými kruhy.

Po třetím skoku zvedla ruku radostí, pak předvedla minitaneček. „Já jsem showman. To dělám normálně,“ smála se snowboardistka, která si na olympiádě vybojovala účast ve všech tří disciplínách. Což je světový unikát.

V areálu Big Air Shougang to jistě pro ni musel být největší zážitek. Nejenom pro ni. Pro každého, kdo se na okraj Pekingu vydal. Už při cestě autobusem si reportéři fotili industriální zónu, v níž se vyjímaly obří tovární komplexy, ale i rozbořené haly.

Právě sem, v areálu někdejší ocelárny, plné vysokých pecí, komínů a chladících věží, je zasazené skokanské monstrum, které do výšky zabere 60 metrů!

Výstavba probíhala mezi lety 2018 a 2019 a působí skutečně impozantně. Můstek je zasazený do industriální zóny, kolem je obehnaný plot, za ním jsou vidět další tovární haly. Ale i jezírko s mostem.

Areál budí emoce. Někomu se líbí styl, jakým je sport propojený s industriální zónou. To už během svého působení v Kunlunu v KHL, jenž dřív sídlil v Pekingu, poznal i hokejový brankář Šimon Hrubec. „Ohromně se mi líbí propojení moderny a industriálního designu. Tuhle architekturu mám moc rád,“ řekl k tomu reprezentační brankář.

Jiní nadávají. Že je to kýč. Mluví o jaderné elektrárně, kvůli chladícím věžím. Přitom jde o někdejší ocelárnu.

A jaký je seshora výhled? Asi skvělý, že? „No jasně, vidím úplně celý Peking. Běžte se podívat,“ smála se Pančochová.

„Je to tady fakt hezky udělané. Je příjemné i to, jak jsou lidi blízko,“ dodává snowboardistka, které přišly fandit i hokejové reprezentantky. „Koukala jsem na ně, fandily parádně. Jsem moc ráda, že se přišly podívat,“ poděkovala hokejistkám, které už v Pekingu svoji pouť turnajem skončily, takže aspoň mají čas se podívat na nějaká sportoviště.

„Je to super zážitek. Fandily jsme, moc se nám to tady líbí. Akorát je hrozná zima,“ usmívala se Tereza Vanišová, zachumlaná v týmové bundě. Bylo více jak minus deset, do toho foukal ostrý ledový vítr.

Ale i hokejistky měly zážitek. Big Air mezi komíny se hned tak nevidí. Pančochová je na podobná místa zvyklá, skákala už i například přímo v Ptačím hnízdě, kde se konal slavnostní ceremoniál.

„Tady je to dobře udělané. Je příjemné i to, že jsou lidi blízko,“ řekla k ikonickému místu celé olympiády.

Akorát škoda, že si ho nevyzkouší i při finále.