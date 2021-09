Číně na ZOH hrozí masakr! Hokejový tým je extrémně slabý. Vyřadí je z turnaje?

Jak to vypadá s příchodem čínského týmu do české druhé ligy? (ilustrační foto) • Twitter.com/hockeychina

Všechno míří k jednomu cíli: dostat na olympiádu hvězdy z NHL. Je to blízko. V nejbližších dnech by se vše mělo potvrdit. Pokud se to povede, jedna země ale bude mít obrovské starosti. Čína. Domácí tým je nasazen do skupiny k titánům USA a Kanadě. Problém je, že se svaz rozhádal s Kunlunem, takže reprezentace nemá naturalizované cizince. Tým složený jen z Číňanů by prý dostal ve dvou zápasech klidně 100 gólů. IIHF dokonce varovala, že zemi vyloučí.

Právo jít do olympijského hokejového turnaje drží 12 týmů. O tři místa se minulý víkend tvrdě bojovalo v kvalifikacích. Už se čeká jen na formalitu, že NHL potvrdí účast svých hvězd. Bude to svátek, luxusní hokejový zážitek jen pro smetánku. Tedy pro 11 týmů a jednu „srandabandu“. Pro Čínu.

Hry se konají v Pekingu, takže Mezinárodní hokejová federace zvolila stejný přístup jako před čtyřmi roky s Jižní Koreou. Domácí tým si na soupisku nacpe Kanaďany a Američany, dostane divokou kartu, a ať si vychutná zážitek. Třeba to hokej v zemi někam posune.

Jenže u Číny se jedna věc zásadně komplikuje. Podle informací deníku China Sports Insider je národní tým extrémně bídný. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) podle několika zdrojů pohrozila Číně už v březnu vyřazením z hokejového turnaje. Měla se dát prý urychleně dohromady.

Stav je prý tak vážný, že IIHF nabídla, že upraví svoje pravidla, aby pořadatel olympiády mohl urychleně naturalizovat cizince.

V kostce? Čína je slabá. Slabší, než si kdokoliv myslel, že v téhle době bude. A ve skupině má Kanadu s USA, které přivezou své super hvězdy z NHL. IIHF Čínu na turnaj umístila s tím, že země slíbí svůj rozvoj hokeje. Slíbila.

Tohle i dělala. Jenže specifický sport, jakým je hokej, kde musíte mít kolektivní myšlení, zažít si návyky, do dospělých jen tak nenahustíte. Hokej se začal „vyučovat“ ve školách. Do země začali proudit odborníci ze zemí, které mají hokej v krvi. Ne jen k národním týmům, ale hlavně k dětem.

V jedné vlně byli i Češi. „Čína za námi hokejově hodně zaostává, tady není co řešit. Nemají hokejovou historii, neprožili si dlouhý vývoj, ale svým přístupem k práci tuhle dobu zkracují. Třeba osmnáctiletí hráči jsou na tom velmi špatně. Ale dvanáctiletí kluci? V národním týmu Pekingu jste viděli už třeba pět šest hokejistů, kteří by i u nás patřili k těm nejlepším hráčům,“ řekl deníku Sport bývalý generální manažer a trenér Pardubic Pavel Rohlík, který teď pracuje u mládeže ve Slavii. V Číně trénoval rok.

Ovšem tohle je program, který s národním týmem pro olympiádu úplně nepohne. Dospělý tým je vyloženě tropický, neposouvá se. Navíc kvůli covidu se nehrály světové šampionáty nižší úrovně, takže dva roky nebyla Čína na MS a v žebříčku IIHF jí stále patří 33. místo. Před ní najdete Španělsko, Nizozemsko nebo Estonsko. Znovu si pak uvědomte zásadní věc, v únoru se postaví Connoru McDavidovi nebo Patricku Kaneovi.

Stačí na ně dva hráči

Součástí propagace hokeje v Číně byla i turistika za ledem. Jednu takovou si užilo i Česko. Klub Golden Dragon si zaplatil u svazu možnost hrát v sezoně 2019/20 třetí nejvyšší ligu. V žádném případě to nebyla příprava na olympiádu, spíš hokejová poznávačka. Ve 42 zápasech získal čínský tým jeden bod, vstřelil 76 gólů, inkasoval 406 a nejspíš všichni hráči viděli naživo Jaromíra Jágra. O většině hráčů ze souboru teď ale nenajdete nic ani na eliteprospects.com. Hokejově se po nich slehla zem.

„Nedokážu dostatečně zdůraznit, jak katastrofální by to pro Čínu mohlo být, kdyby se Connor McDavid a spol. postavili proti současnému čínskému olympijskému hokejovému týmu, který se připravuje v Šen-jangu. Jeden z hokejových manažerů mi říkal, že hrozí masakr. Trenér, který má s čínským týmem přímé zkušenosti, mi řekl, že si myslí, že skóre proti Kanadě a USA by se mohlo pohybovat v celkovém součtu kolem 0:100,“ pronesl Mark Dreyer ze serveru China Sport Insider. A zmíněný trenér prý doslova řekl: „Kdyby Kanaďané měli dva hráče a žádného brankáře, stejně by vyhráli a v pohodě.“

Co se týká obecného sportovního vývoje, jde Čína nahoru. Vyloženě drtí pohodlný evropský život. „Umí tam bruslit i dítě, které nebude hrát hokej, protože vás to tam zkrátka učí ve škole. Každý umí plavat a tím myslím opravdu zvládnutý styl, ne, že skočíte do vody, jen se neutopíte a řeknete hned, že umíte plavat,“ popisuje Rohlík. Jenže s výhledem na Peking je tohle na nic. Samotná kvalita čínského nároďáku je slabá.

Proto se zdá jako jediná cesta, aby pořadatel použil cestu jako Jižní Korea. Ta měla na posledních Hrách na soupisce sedm hráčů, kteří se narodili v Severní Americe. Aby všechno proběhlo podle regulí, potřebujete, aby hráč v zemi nastupoval minimálně dva roky. Pak po změně občanství uzná jeho příslušnost k nové zemi i IIHF. Tady údajně nabídla, že stávající pravidla ohne a umožní Číně přivést některé zahraniční hráče dřív, že dvouletý cyklus škrtne.

kdo z Kunlunu má čínské občanství OBRÁNCI Victor BARTLEY 121 zápasů v NHL

Mikaël TAM 55 zápasů v AHL

Zach YUEN 178 zápasů v ECHL ÚTOČNÍCI Brandon YIP 174 zápasů v NHL

Cory KANE 101 zápasů v AHL

Luke LOCKHART 210 zápasů v KHL

Greg SQUIRES 160 zápasů v NCAA

Vyřaďte Čínu z turnaje

Proces naturalizace už tedy dříve rozjel Kunlun, který hraje KHL. Dával smlouvu i hráčům s čínskými kořeny. Jenže mezi klubem a Čínskou hokejovou asociací došlo ke konfliktu, takže se národní tým začal připravovat bez hráčů Kunlunu. Hrozící průšvih se snažila zastavit Generální sportovní správa, která sebrala hokejovému svazu dohled nad přípravou reprezentace.

Jenže to nic nemění na faktu, že Čína aktuálně nemá hráče. Pár Kanaďanů a Američanů, například Cory Kane, který nastupoval za Třinec, už čínské občanství má. Navíc dva roky hrají v Pekingu. Jenže nastupují za Kunlun. A příkop mezi klubem a reprezentací, jak uvádí China Sport Insider, není úplně zasypaný.

Čína si zakládala na tom, že osloví výhradně hráče s aspoň minimálními kořeny v zemi. Ty najdete ovšem na soupisce Kunlunu. Naturalizovat vyložené Američany a Evropany bez vztahu k zemi se pořadatel olympiády brání. Proto na zemi tlačí IIHF, že takhle to nepůjde.

Generální sportovní správa se aspoň domluvila s trenérem Curtem Fraserem, který 12 let trénoval v NHL a dva roky trénoval i Kunlun. Teď má reprezentaci na triku on a od jara má pracovat na zázraku. „V tuhle chvíli mi přijde jedno jediné rozumné řešení. Čínu z turnaje vyřadit a její místo dát nejlepšímu týmu z kvalifikací, který se na olympiádu nedostal,“ tvrdě uvedl na svém Twitteru Szymon Szemberg, předseda Evropské asociace hokejových klubů a zakladatel Triple Gold Clubu.

Podobně ostrý výrok měl i během posledního MS, kdy kritizoval naturalizování cizinců v národních týmech Kazachstánu nebo Běloruska: „Technicky je to v pořádku, ale je to jako čůrat do vlastních kalhot.“ Čína si už musí kalhoty „počůrat“ pořádně taky. Jinak její účast na turnaji s hvězdami NHL skončí ostudou.