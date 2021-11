Cesta na ZOH: jak neopakovat covidový let? Očkování, izolace i jasná pravidla

Trénink ještě před zavření do izolace • Ondřej Perušič

Jak zabránit opakování smutného covidového letu do Tokia na blížících se zimních Hrách v Pekingu? ČOV už má soubor receptů. Očkování členů realizačního týmu bude povinné, sportovcům se doporučuje třetí dávka. Pomoct má apel na samoizolaci olympioniků v posledních 14 dnech před odletem, testy necelou hodinu před odbavením i speciální charter, na jehož palubě budou panovat přísnější pravidla než při letu do Tokia. „Nemyslím si, že by někdo měl chuť pravidla nedodržovat,“ věří šéf mise Martin Doktor.