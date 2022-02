Kejval o olympijském kanálu: Chce to zlatou linku mezi příjmy a publikem

Je to velký boj o rovnováhu mezi příjmy za vysílací práva a možností dál nabízet olympijské hry co nejširšímu publiku. Předseda ČOV Jiří Kejval na tomto tématu pracuje ze své pozice šéfa marketingové komise Mezinárodního olympijského výboru.

MOV v minulých letech rozjel projekt Olympijského kanálu, kde se snaží o větší přístupnost Her fanouškům, jak pokročil?

„Na MOV to mám na starosti já, minimálně komerční stránku věci. Trh se dramaticky mění, je velký nástup digitálu. Lineární televize a mainstreamová média do toho přeskakují taky. Dneska už je těžké přesně zjistit, co je klasická lineární televize, a kde je digitální prostor. Nejsme na začátku cesty, Mezinárodní olympijský výbor do projektu Olympic channel investoval už stovky milionů dolarů. Základ je, že vše je třeba digitalizovat. Dnes jsme v situaci, kdy v Čechách projíždíme pilotní projekt, jak by ty věci mohly fungovat.“

Tím pilotním projektem je možnost vysílat záběry ze ZOH v Pekingu na platormě czechteam.tv a na webu iSport.cz. Co se bude dít dál?

„Pracujeme na tom velmi intenzivně a budou velké změny. Nedávno jsme měli schůzky s EBU (evropskou vysílací unií) a MOV. Musíme dramaticky změnit přístup k médiím. Jedna věc je, že prodej mediálních práv dělá přes šedesát procent celkových příjmů. Na druhou stranu potřebujeme, aby olympiáda byla všude, aby byla všude dostupná. To se nám v poslední době trošku vytrácí. Olympijský kanál bychom do budoucna chtěli použít pro komunikaci s nejmladší generací.“

Jaký je plán?

„Chceme jít daleko víc do digitálu. Především děti a mladá generace žijí v digitálu, na sociálních sítích. Sociální sítě dneska neplatí za obsah, takže tam je pro nás velmi obtížné dostat sportovní obsah, za který se nemusí platit. Ale musíme najít nějakou formu, jakým způsobem to budeme dělat. Potřebujeme, aby se děti s olympijskými hrdiny identifikovaly, abychom do nich dostali vášeň pro sport jako takový. Čekají nás velké změny.“

Jak vidíte další vývoj prodeje televizních práv?

„Je těžké prodávat evropská práva na období 2026 – 2032. Co já vím, co bude v roce 2032? Jak to teď nastavíme, to bude fungovat dalších deset let. Rozhodně se podařilo prosadit názor, že to, kolik kdo dá peněz, není jediný parametr. Je to vzrušující proces. Je důležité dobře pochopit, kam se svět médií technologicky a sociálně ubírá a udělat správná rozhodnutí ve prospěch dalšího rozvoje olympismu a sportu obecně.“

Olympijské hnutí se neobejde bez peněz, ani bez široké pozornosti veřejnosti. Co s tím?

„Popsal jste to velmi dobře. Musíme najít zlatou linku mezi ekonomickým parametrem a parametrem dosahu sportovního obsahu vysílání. Dnes to není tak, jak to bylo v minulosti, že se všichni dívají na sport jen v televizi. Navíc lidé chtějí mít možnost si po půl roce, po roce, po dvou letech zopakovat finálový zápas Lukáše Krpálka. Dneska je velmi obtížné se k tomu dostat. Musíme to změnit, nastavit systém tak, aby to fungovalo.“