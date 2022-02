Pavouk hokeje žen na ZOH: Češky mají jistý postup, ale potřebují 1. místo

Postup do čtvrtfinále už mají v kapse! České hokejistky si sice prohrou proti Dánsku při své premiéře na zimních olympijských hrách zkomplikovaly vyhlídky na postup, nakonec jim k jistotě pomohla pozdější výhra Švédska nad Čínou. Ve hře je ještě důležité první místo, které by znamenalo vyhnutí se zámořským favoritům ve čtvrtfinále. To mají svěřenkyně Tomáše Paciny stále ve svých rukou, stačí v úterním zápase porazit Japonky alespoň za dva body. Jaký je formát play off ženského olympijského turnaje a jaké jsou možné soupeřky českých hokejistek ve čtvrtfinále?