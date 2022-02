ZOH naruby: Provokatéři? Bohužel jen na jeden mač. Pak už zase ti hodní Češi

Čeští hokejisté kousají historický neúspěch: po porážce od Švýcarů končí už v osmifinále – přitom po vítězství nad Rusy v základní skupině to vůbec nevypadalo špatně. Sborná si navíc po porážce od Krejčího, Kováře, Červenky a spol. stěžovala na „provokatéry a simulanty“. Jenže v osmifinále to byli zase ti hodní Češi a jejich poctivý, snaživý hokej. Stačí to v současné situaci? Nový díl Zimní olympiády naruby se ale věnuje i aktuální kauze „dědovy léky na srdce“ a vrací se do roku 1992.