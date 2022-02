ZOH naruby: lyže v troskách Černobylu i hrůzu a děs nahánějící maskot

Ping Dwen Dwen. V ledu zabalená panda s přilbou – neboli maskot zimní olympiády v Pekingu – je už teď jedním z hitů Her. Figurka je kvůli velkému zájmu vyprodaná, stojí se na ní fronty, lidé na sociálních sítích se předhánějí ve chvalozpěvech na její roztomilost. ZOH naruby ale vrací úder: „Já prostě vidím zákeřný vejce, z kterýho na mě zírají dvě mrtvolně chladný kukadla.“ Nejstrašidelnějšího sportovního maskota sice mají New Orleans Pelicans, ale Ping Dwen Dwen je v těsném závěsu. A ještě jedno téma: viděli jste akrobatické lyžování v kulisách něčeho, co vypadá jako rezavějící zbytky Černobylu?