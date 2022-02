ZOH naruby: Peking bude druhé Nagano, na Pešána nešahat! Češi jako Jamajka.

Stejně jako shrnovala (nejen) sortovní dění na tokijské olympiádě OH naruby, přichází s Pekingem ZOH naruby. A hned v prvním díle útočí přímo na komoru: Hry prý začínají vlastně až TEĎ, se startem české medailové jízdy v hokejovém turnaji mužů. „Je fakt, že Češi už o moc hůř, než v téhle sezoně, hrát nemohou. A přesně to mě naplňuje celkem bezbřehým optimismem,“ zazní mimo jiné při premiéře ZOH naruby: „Jestli byl Pešánův výběr před šampionátem v Rize plným právem pasován do role jednoho z favoritů, teď nic takového nehrozí ani omylem.“ Kromě hokeje ale dojde i na jamajský bob a sportovní haiku: kouzelný curling.