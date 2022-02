12. den ZOH ONLINE: Rychlá Ledecká, jedou biatlonistky. Slováci o medaile!

Olympiáda už pomalu, ale jistě míří do finiše. Zbývá posledních pět dnů. Další hokejové boje už se netýkají české reprezentace, ale do boje o medaile proklouzli Slováci, kteří ve čtvrtfinále udolali na nájezdy USA. České biatlonistky ve složení Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Jessica Jislová a Lucie Charvátová jedou štafetu. Lyžaři Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan nedokončili první kolo slalomu. Běžce na lyžích čekají týmové sprinty. Dění z 12. dne olympijských her v Pekingu sledujte ONLINE na iSport.cz.