SOUHRN 14. dne ZOH: Nájezdové drama pro Rusko, návrat hokejistů

Vrcholy 14. dne Her:

Hokejisté Finska porazili v semifinále olympijského turnaje Slovensko 2:0.

Biatlonistka Markéta Davidová bojovala v závěrečném olympijském závodě s hromadným startem o medaili, ale po čtyřech střeleckých chybách skončila čtvrtá. Pro českou reprezentantku je to nejlepší výsledek na hrách v kariéře.

Sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař po pádech v krátkém programu nepostoupila do volných jízd.

Čeští hokejisté přiletěli do Prahy, na fotky z letiště se můžete podívat v GALERII článku.

SOUHRN výsledků 14. dne ZOH

Akrobatické lyžování

Muži - skikros: 1. Regez, 2. Fiva (oba Švýc.), 3. Ridzik (Rus.), 4. Mobärg (Švéd.), 5. Deromedis (It.), 6. Leman (Kan.), 7. Rohrweck (Rak.), 8. Place (Fr.).

Ženy - U-rampa: 1. Guová (Čína) 95,25, 2. Sharpeová 90,75, 3. Karkerová (obě Kan.) 87,75, 4. Sildaruová (Est.) 87,00, 5. Li Fang-chuej (Čína) 86,50, 6. Faulhaberová (USA) 85,25, 7. Čang Kche-sin (Čína) 78,75, 8. Fraserová (Kan.) 75,25, 9. Atkinová (Brit.) 73,25, 10. Sigourneyová (USA) 70,75.

Biatlon

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 38:14,4 (4. trest. okruhy), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -40,3 (2), 3. Christiansen (Nor.) -1:12,5 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:25,6 (5), 5. Windisch (It.) -1:38,4 (3), 6. Laegreid (Nor.) -1:46,1 (5), 7. Eder (Rak.) -1:56,4 (2), 8. Doll (Něm.) -2:31,4 (6), 9. Seppälä (Fin.) -2:32,7 (5), 10. Kühn (Něm.) -2:38,3 (5), ...21. Krčmář (ČR) -3:40,5 (5).

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 40:18,0 (4), 2. Eckhoffová -15,3 (4), 3. Röiselandová (obě Nor.) -34,9 (4), 4. Davidová (ČR) -53,4 (4), 5. Rezcovová (Rus.) -1:11,0 (6), 6. Simonová (Fr.) -1:22,6 (6), 7. Džimová (Ukr.) -1:25,7 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:26,4 (4), 9. E. Öbergová (Švéd.) -1:37,7 (4), 10. Solová (Běl.) -1:39,2 (8), ...28. Charvátová (ČR) -4:10,7 (5).

Boby

Ženy - dvojboby (po 2 ze 4 jízd): 1. Nolteová, Leviová 2:02,05 (1:01,04+1:01,01), 2. Jamankaová, Burghardtová (všechny Něm.) -0,50 (1:01,10+1:01,45), 3. Meyersová Taylorová, Hoffmannová (USA) -0,74 (1:01,26+1:01,53).

Curling

Muži - o 3. místo: Kanada - USA 8:5.

Ženy - semifinále: Japonsko - Švýcarsko 8:6, Británie - Švédsko 12:11 po dodatečném endu.

Hokej - muži

Semifinále

Finsko - Slovensko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Manninen (Lindbohm, Vatanen), 60. Pesonen (Hartikainen, Pokka). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Romasko - Lazarev (oba Rus.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 1071.

Rusko - Švédsko 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Slepyšev (Karnauchov, J. Jakovlev), rozhodující sam. nájezd Gricjuk - 47. Lander (Tömmernes, Pudas). Proměněné nájezdy: N. Gusev, J. Jakovlev, Gricjuk - Wallmark, Nordström. Neproměněné nájezdy: N. Gusev 2, Slepyšev, M. Grigorenko, V. A. Tkačov - Klingberg 2, Tömmernes, Lander, Wallmark, Friberg. Rozhodčí: Bruggeman (USA), Gouin (Kan.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1161.

Krasobruslení

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Suej Wej-ťin, Chan Cchung (Čína) 84,41 b., 2. Tarasovová, Morozov 84,25, 3. Mišinová, Galljamov 82,76, 4. Bojkovová, Kozlovskij (všichni Rus.), 5. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 76,10, 6. Knierimová, Frazier (USA) 74,23, ...17. Žuková, Bidař (ČR) 54,64 - nepostoupili do volných jízd.

Rychlobruslení

Muži - 1000 m: 1. Krol (Niz.) 1:07,92, 2. Dubreuil (Kan.) 1:08,32, 3. Lorentzen (Nor.) 1:08,48, 4. Michalski (Pol.) 1:08,56, 5. Ning čung-jen (Čína) 1:08,60, 6. Golovacjuk (Běl.) 1:08,63, 7. Liiv (Est.) 1:08,65, 8. Muštakov (Rus.) 1:08,74, 9. Kersten (Brit.) 1:08,79, 10. Otterspeer (Niz.) 1:08,80.