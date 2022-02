Pocta legendě! Českou vlajku ponese na zakončení Sáblíková: Velká čest

PŘÍMO Z PEKINGU | Je to role, kterou už dobře zná. Teď si ji rychlobruslařka Martina Sáblíková zopakuje. Právě ona, majitelka sedmi olympijských medailí, bude vlajkonoškou české výpravy na slavnostním zakončení Her v Pekingu. „Je to pro mě hrozně velká pocta,“ reaguje Sáblíková, která tady získala bronz na své parádní trati 5000 metrů.

Je to pro ni role, kterou dobře zná. Sáblíková už byla vlajkonoškou na zahájení v Turíně 2006 a na zakončení Her ve Vancouveru 2010, kde získala dvě zlaté a bronzovou medaili.

Teď ji tahle pocta čeká potřetí. „Nést českou vlajku na zakončení zimních olympijských her je pro mě hrozně velká pocta. Když za mnou přišel Martin doktor a zeptal se mě, jestli ji ponesu, tak pro mě byla jednoznačná odpověď, a to bylo ano,“ reaguje rychlobruslařka.

„Vlajkonoše na slavnostní zahájení volí sportovci, u slavnostního zakončení máme zvyklost, že vlajku by měl nést sportovec, který je na místě a získal největší úspěch. To znamená, že Martina tady bude v době zakončení jedinou medailistkou, takže bylo jasné, že tato úloha připadne jí. Samozřejmě, pokud by nechtěla, tak by nemusela, nicméně nést vlajku na slavnostním zakončení je velikou ctí a z její reakce jsem pochopil, že to vnímá stejně,“ řekl k tomu Martin Doktor, šéf olympijské výpravy.

Druhou medaili získala Ester Ledecká, zlatá šampionka ze snowboardu. Ta ale už letí domů v sobotu.

Sáblíková skončila na trojce čtvrtá, na své oblíbené pětce brala bronz. I přesto, že ji v sezoně trápily nejrůznější zdravotní problémy.

Celkem už získala sedm (!) olympijských medailí z pěti Her. Tři zlaté, dvě stříbrné, dvě bronzové.