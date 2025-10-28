Ledecká se doublu na olympiádě nevzdává. Posun není nereálný, jak může pomoct vrtulník?
Jedněmi dveřmi ji vykážou, už druhými se vrací. Program ZOH v severní Itálii stojí proti Ester Ledecké, ale sněhová obojživelnice bojuje dál ve snaze postavit se na start závodu ve snowboardingu i v lyžařském sjezdu. Muselo by pomoct počasí a taky přelet vrtulníkem, který by šampionce umožnil absolvovat klíčový trénink rychlostní disciplíny.
Rozsáhlá kampaň na pomoc Ester Ledecké a jejímu snu zúčastnit se na olympiádě dvou disciplín, které jsou v programu v jednom termínu, byla k ničemu jenom na první pohled. Organizátoři sice kalendář nezměnili, ale za Ledeckou se v případu postavili mocní lidé světového sportu.
„Když jsme za ni bojovali, tam jsem viděl, že ona není český úkaz, ale je mezinárodně respektovaná sportovkyně. Jakým způsobem se při těch jednáních choval Johan Eliasch jako šéf FIS… On se obrovsky snažil. Říkal: Jestli se nám tohle nepodaří, je to pro nás strašná ostuda, to nemůžeme dopustit,“ líčí předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Tam bylo vidět, že Esterčino jméno nebylo každému jedno. Všichni říkali: Kdybychom byli Američani… Nemyslím. Udělali jsme hodně, Ester je vnímána jako globální hvězda.“
Příběh Ledecké má skutečnou sílu, a i proto ještě není úplně konec jejím snahám postavit se na start v paralelním obřím slalomu na snowboardu i v lyžařském sjezdu. Základní podmínkou je pomoc nevyzpytatelného počasí tak, aby se závod ve sjezdu v Cortině d´Ampezzo z neděle 8. února posunul na pozdější termín.
A pozor! To není vůbec nereálná možnost. Při světovém šampionátu 2021 na stejném místě začal závodní program kvůli mlze či hustému sněžení až se čtyřdenním zpožděním. Ledecká se chce naděje na sjezd držet do poslední chvíle, a ráda by absolvovala povinný trénink, který by ji v případě odkladu umožnil objevit se na startu závodu.
Přelet vrtulníkem? V horách je to padesát na padesát
To by znamenalo bleskový přesun z Livigna, kde se bude připravovat na závod ve snowboardingu, do Cortiny. To by byla za normálních okolností několikahodinová štreka přes úzké silnice Italských Alp a Dolomitů. Ledecká má ale v ruce několik nabídek na dopravu vrtulníkem. V místě olympijských soutěžích sice bude během Her bezletová zóna, ale právě tady vstupuje do hry váha Ledecké jako globální hvězdy.
„Tuhle věc řešíme. Zatím jsme dostali předběžnou informaci, že se pokusí, aby tohle bylo možné. Eventuelně je možné to obletět přes Švýcarsko. Možností je celá řada,“ vysvětluje Kejval. „Já nelítám vrtulníkem, ale odborníci mi říkali, že v horách je to tak padesát na padesát, že vrtulník bude moct letět. Musí mít dobré letové podmínky. Snažíme se mít všechny možnosti otevřené, snažíme se ty věci do poslední chvíle nevzdávat. Ester správně říká, že často je posun programu. Byla by škoda, aby tam seděla a nemohla jet.“
Jasné je, že v neděli 8. února bude Ledecká v Livignu na startu paralelního obřího slalomu ve snowboardingu. Pokud by si chtěla pojistit šanci závodit i ve sjezdu v případě přesunu kvůli počasí, musela by se zúčastnit jednoho ze tří tréninků na sjezdovce Olympia delle Tofane v Cortině. Ideální scénář? Ve čtvrtek 5. února absolvovat první trénink, v neděli závod na snowboardu a doufat, že počasí pomůže. Je to docela crazy podnik. Ledecká je však ochotná i takový dobrodružný program pro svůj sen podstoupit.
„Esterka a její tým jsou dost chytří na to, aby si vyhodnotili, co naruší přípravu na snowboardový závod,“ uvedl Kejval. „My jim plně důvěřujeme. Je to zkušený tým, já myslím, že si to vyhodnotí správně. Náš úkol je vytvořit podmínky, abychom mohli využít vrtulník, když nastane situace.“
Martin Doktor jako šéf české olympijské mise počítá s tím, že by Ledecká v případě potřeby mohla přespat v olympijské vesnici v Cortině, pokud by se k tréninku sjezdu rozhodla.
„Ubytování jí zajistíme vždycky. Kdybych měl jít spát na sníh, tak to zajistíme,“ směje se Doktor. „My jsme tam připravení v nějakých termínech, které se překrývají, takže věřím, že tohle zajistíme. Hlavně jde o zdraví Ester, aby byla v pohodě. Jestli jí bude vyhovovat trocha adrenalinu s tím, že to bude spojené s vrtulníkem, tak to už je další věc. Má kolem sebe tým lidí, který rozhodne, jak to bude.“