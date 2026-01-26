Program skeletonu na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Skeleton je na programu zimních olympijských her od 12. do 15. února. Závody se odehrají v Cortině i za české účasti. Anna Fernstädtová má vysoké ambice a může zabojovat o medaile. Program, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|SKELETON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|12. - 15. února 2026
|KDE?
|Cortina d’Ampezzo
|ČESKÁ ÚČAST
|Anna Fernstädtová
Program skeletonu na ZOH 2026
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|čtvrtek 12. února
|09:30
|Muži - 1. jízda
|11:05
|Muži - 2. jízda
|pátek 13. února
|16:00
|Ženy - 1. jízda
|17:45
|Ženy - 2. jízda
|19:30
|Muži - 3. jízda
|21:14
|Muži - 4. jízda (finále)
|sobota 14. února
|18:00
|Ženy - 3. jízda
|19:44
|Ženy - 4. jízda (finále)
|neděle 15. února
|18:00
|Štafeta mix (dvojice)
Česká nominace ve skeletonu na ZOH 2026
Jediným českým želízkem v ohni je Anna Fernstädtová. Ta se pokusí zaútočit na stupně vítězů a vybojovat pro Česko historicky první medaili v tomto sportu na ZOH.
|Ženy
|Anna Fernstädtová
České a československé úspěchy ve skeletonu na zimních olympijských hrách
Historicky se Čechům příliš nedařilo. První větší úspěch přišel až s Annou Fernstädtovou, která v Pekingu vybojovala solidní 7. místo. Nyní pomýšlí na vyšší umístění.
|Ročník
|Umístění
|2022
|7. místo - Anna Fernstädtová