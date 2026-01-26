Předplatné

Program skeletonu na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Skeletonistka Anna Fernstädtová zazářila na neoblíbené trati ve Winnipegu
Skeletonistka Anna Fernstädtová zazářila na neoblíbené trati ve WinnipeguZdroj: Profimedia.cz
Závody i život jí komplikuje cukrovka.
Ve skeletonu má za sebou Anna řadu úspěchů
Skeletonistka Anna Fernstädtová zazářila na neoblíbené trati ve Winnipegu
Anna Fernstädtová pózuje s bronzovou medailí z mistrovství světa
Skeletonistka Anna Fernstädtová před začátkem sezony
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Skeleton je na programu zimních olympijských her od 12. do 15. února. Závody se odehrají v Cortině i za české účasti. Anna Fernstädtová má vysoké ambice a může zabojovat o medaile. Program, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

SKELETON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?12. - 15. února 2026
KDE?Cortina d’Ampezzo
ČESKÁ ÚČASTAnna Fernstädtová

Program skeletonu na ZOH 2026

ČasDisciplínaVýsledek
čtvrtek 12. února
09:30Muži - 1. jízda 
11:05Muži - 2. jízda 
pátek 13. února
16:00Ženy - 1. jízda 
17:45Ženy - 2. jízda 
19:30Muži - 3. jízda 
21:14Muži - 4. jízda (finále) 
sobota 14. února
18:00Ženy - 3. jízda 
19:44Ženy - 4. jízda (finále) 
neděle 15. února
18:00Štafeta mix (dvojice) 

Česká nominace ve skeletonu na ZOH 2026

Jediným českým želízkem v ohni je Anna Fernstädtová. Ta se pokusí zaútočit na stupně vítězů a vybojovat pro Česko historicky první medaili v tomto sportu na ZOH.

Ženy
Anna Fernstädtová

České a československé úspěchy ve skeletonu na zimních olympijských hrách

Historicky se Čechům příliš nedařilo. První větší úspěch přišel až s Annou Fernstädtovou, která v Pekingu vybojovala solidní 7. místo. Nyní pomýšlí na vyšší umístění.

RočníkUmístění
20227. místo - Anna Fernstädtová

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů