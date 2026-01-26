Program saní na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Program saní začíná 7. a končí 12. února. Závody se budou konat na sportovišti v Cortině. Účast v tomto sportu vybojoval i český zástupce Ondřej Hyman. Program, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|SANĚ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|7. - 12. února 2026
|KDE?
|Cortina d’Ampezzo
|ČESKÁ ÚČAST
|Ondřej Hyman
Program saní na ZOH 2026
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|sobota 7. února
|17:00
|Muži jednotlivci - 1. jízda
|18:32
|Muži jednotlivci - 2. jízda
|neděle 8. února
|17:00
|Muži jednotlivci - 3. jízda
|18:31
|Muži jednotlivci - 4. jízda
|pondělí 9. února
|17:00
|Ženy jednotlivkyně - 1. jízda
|18:32
|Ženy jednotlivkyně - 2. jízda
|úterý 10. února
|17:00
|Ženy jednotlivkyně - 3. jízda
|18:41
|Ženy jednotlivkyně - 4. jízda
|středa 11. února
|17:00
|Ženy dvojice - 1. jízda
|17:48
|Muži dvojice - 1. jízda
|18:48
|Ženy dvojice - 2. jízda
|19:37
|Muži dvojice - 2. jízda
|čtvrtek 12. února
|18:30
|Týmová štafeta
Česká nominace v saních na ZOH 2026
Jediným zástupcem v této disciplíně bude Ondřej Hyman, pro kterého jde už o čtvrtou olympiádu v kariéře. Obdivuhodné je, že český reprezentant ukončil kariéru před sedmi lety. V letošní sezoně se však vrátil a v mezinárodní konkurenci si dokázal vybojovat přímou kvalifikaci na olympijské hry.
|Muži
|Ondřej Hyman
České a československé úspěchy v saních na zimních olympijských hrách
Historicky nejlepším umístěním jsou tři 6. místa. Jako první ho vybojovala Oldřiška Tylová na hrách v Innsbrucku v roce 1964. O čtyři roky později v Grenoblu stejný výsledek zopakovala Dana Beldová. V roce 1972 na ZOH v Sapporu pak na 6. příčku dosáhla dvojice sáňkařů Jindřich Zeman a Vladimír Resl. Většího úspěchu se Česko ani Československo v saních dosud nedočkalo.
Zajímavostí je, že se dvou olympiád zúčastnil i kreslíř Petr Urban. Ten závodil v Calgary 1988, kde skončil na 16. místě v jednotlivcích a na 13. pozici ve dvojicích. V Albertville 1992 pak obsadil 19. místo mezi jednotlivci a 15. místo ve dvojicích.
|Ročník
|Umístění
|1972
|6. místo - Jindřich Zeman / Vladimír Resl
|1968
|6. místo - Dana Beldová
|1964
|6. místo - Oldřiška Tylová