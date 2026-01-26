Předplatné

Program saní na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Ondřej Hyman se vrátil na sáňkařskou dráhu po sedmi letech a dokázal vybojovat účast na olympiádě.
Program saní začíná 7. a končí 12. února. Závody se budou konat na sportovišti v Cortině. Účast v tomto sportu vybojoval i český zástupce Ondřej Hyman. Program, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

SANĚ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?7. - 12. února 2026
KDE?Cortina d’Ampezzo
ČESKÁ ÚČASTOndřej Hyman

Program saní na ZOH 2026

ČasDisciplínaVýsledek
sobota 7. února
17:00Muži jednotlivci - 1. jízda 
18:32Muži jednotlivci - 2. jízda 
neděle 8. února
17:00Muži jednotlivci - 3. jízda 
18:31Muži jednotlivci - 4. jízda 
pondělí 9. února
17:00Ženy jednotlivkyně - 1. jízda 
18:32Ženy jednotlivkyně - 2. jízda 
úterý 10. února
17:00Ženy jednotlivkyně - 3. jízda 
18:41Ženy jednotlivkyně - 4. jízda 
středa 11. února
17:00Ženy dvojice - 1. jízda 
17:48Muži dvojice - 1. jízda 
18:48Ženy dvojice - 2. jízda 
19:37Muži dvojice - 2. jízda 
čtvrtek 12. února
18:30Týmová štafeta 

Česká nominace v saních na ZOH 2026

Jediným zástupcem v této disciplíně bude Ondřej Hyman, pro kterého jde už o čtvrtou olympiádu v kariéře. Obdivuhodné je, že český reprezentant ukončil kariéru před sedmi lety. V letošní sezoně se však vrátil a v mezinárodní konkurenci si dokázal vybojovat přímou kvalifikaci na olympijské hry.

Muži
Ondřej Hyman

České a československé úspěchy v saních na zimních olympijských hrách

Historicky nejlepším umístěním jsou tři 6. místa. Jako první ho vybojovala Oldřiška Tylová na hrách v Innsbrucku v roce 1964. O čtyři roky později v Grenoblu stejný výsledek zopakovala Dana Beldová. V roce 1972 na ZOH v Sapporu pak na 6. příčku dosáhla dvojice sáňkařů Jindřich Zeman a Vladimír Resl. Většího úspěchu se Česko ani Československo v saních dosud nedočkalo.

Zajímavostí je, že se dvou olympiád zúčastnil i kreslíř Petr Urban. Ten závodil v Calgary 1988, kde skončil na 16. místě v jednotlivcích a na 13. pozici ve dvojicích. V Albertville 1992 pak obsadil 19. místo mezi jednotlivci a 15. místo ve dvojicích.

RočníkUmístění
19726. místo - Jindřich Zeman / Vladimír Resl
19686. místo - Dana Beldová
19646. místo - Oldřiška Tylová

