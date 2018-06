Čeští medailisté ze ZOH dostanou od státu víc peněz, realizačnímu týmu zaplatí sami

Čeští medailisté ze zimních olympijských her v Koreji dostanou vyšší odměny, než původně schválil Český olympijský výbor (ČOV). Za zlato to bude 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. Nebudou už ale vyčleněny další peníze pro jejich realizační týmy. Novinářům to dnes řekl ministr školství Robert Plaga. Nic podle něj nebrání tomu, aby sportovci peníze brzy dostali.