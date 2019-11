Kdy začíná olympiáda? Příští olympijské hry proběhnou v Tokiu | iSport.cz

Do zahájení letních olympijských her v Tokiu sice ještě pár měsíců zbývá. Nový olympijský stadion, kde proběhnou slavnostní ceremoniály i atletické a fotbalové soutěže, je ale už téměř dokončen. První zatěžkávací zkouška stadionu, který při LOH pojme až 68 tisíc diváků, proběhne 21. prosince.

Původně se měl nový tokijský stadion otestovat při MS v ragby 2019. Termín dokončení rekonstrukce se však kvůli finančním úsporám posunul a tak finále MS v ragby hostila Jokohama.

Kdy začíná olympiáda 2020 v Tokiu?

Letní olympijské hry budou zahájeny 24. července 2020. Slavnostní ceremoniál bude zahájen ve 12 hodin středoevropského času.

Kde a kdy se konají další olympijské hry?

Olympijské hry Datum Dějiště ZOH 2022 4. - 20. 2. 2022 Peking, Čína LOH 2024 2. - 18. 8. 2024 Paříž, Francie ZOH 2026 6. - 22. 2. 2026 Milán a Cortina d'Ampezzo, Itálie LOH 2028 21. 7. - 6. 8. 2028 Los Angeles, USA

Jedním z kandidátů na pořadatele zimních olympijských her 2030 bude Salt Lake City. Olympijské hry by se do Utahu mohly vrátit po 28 letech.