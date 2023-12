Rusové pod neutrální vlajkou na OH, chtějí lídři. Pokud splní podmínky

Zástupci mezinárodních federací a národních olympijských výborů vyzvali Mezinárodní olympijský výbor (MOV), aby umožnil na hrách v Paříži 2024 pod neutrální vlajkou start ruským sportovcům, kteří splní kvalifikační podmínky. Během 12. olympijského summitu v Lausanne zároveň MOV požádali, aby v této otázce rozhodl co nejrychleji. MOV to po skončení summitu oznámil na svém webu.

Sportovci z Ruska a spojeneckého Běloruska dostali zákaz startu v mezinárodních soutěžích po začátku vojenského útoku na Ukrajinu z loňského února. Letos na jaře nicméně MOV vyzval mezinárodní organizace, aby za podmínek dodržení neutrality umožnily sportovcům z těchto zemí návrat do soutěží, na nichž by mohli plnit kvalifikační podmínky pro start v Paříži. Řada sportovních svazů této výzvě vyhověla.

Podmínkou pro účast ruských sportovců na OH v Paříži je jejich striktní neutralita a žádná vazba na armádní složky. Vyloučen je také start družstev.

„Zástupci mezinárodních federací letních sportů vyzvali MOV, aby schválil účast na olympijských hrách v Paříži 2024 těm individuálním neutrálním sportovcům, kteří se kvalifikovali či kvalifikují. Také požádali o to, aby rozhodnutí padlo co nejdříve a vneslo jasno do celého kvalifikačního procesu,“ uvedl MOV v prohlášení.

Podle sportovních lídrů nestojí v cestě olympijské účasti Rusů ani antidopingová problematika. Letos se ruští sportovci podrobili už 10.500 testům.

Letos v září se pro účast Rusů pod neurální vlajkou v Paříži vyslovil Mezinárodní paralympijský výbor. Jeho verdikt byl vnímán jako předzvěst rozhodnutí MOV.

Olympijský summit dnes zároveň odsoudil plány Ruska uspořádat příští rok v září v Moskvě a Jekatěrinburgu takzvané „Hry přátelství“. Tato multisportovní akce je podle sportovních lídrů „zjevně politicky motivovaná“ a její výsledky by neměly být oficiálně uznány.

Olympijského summitu se mimo jiné zúčastnili prezident MOV Thomas Bach a jeho viceprezidenti, šéfové velkých sportovních federací Sebastian Coe (atletika), Husajn Musallám (plavání), Luc Tardif (lední hokej) či Morinari Watanabe (gymnastika) nebo šéfové Asociace národních olympijských výborů (ANOC) Robin Mitchell a Asociace mezinárodních federací letních olympijských sportů (ASIF) Francesco Ricci Bitti.