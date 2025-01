Požáry v LA: Přesuňte olympiádu! vyzývá politik. Když nedokážete...

Mohou aktuální ničivé požáry v Los Angeles ohrozit konání olympijských her v roce 2028? • ČTK / AP / Jae C. Hong

Má to být velká show za účasti hollywoodských hvězd. Po katastrofických požárech ale čelí Los Angeles tak závažným následkům, že už se objevují pochyby, zda bude zničené město v roce 2028 schopné uspořádat olympijské hry. „Přesuňte je do Dallasu nebo do Miami,“ vyzval konzervativní komentáror Charlie Kirk.

Oheň se přiblížil tak rychle, že bývalý plavec Gary Hall Jr. popadl jen psa, psí žrádlo, insulin, obraz svého dědečka a náboženský artefakt a pílil pryč. V jeho zničeném domě zůstalo všech deset olympijských medailí, které získal na Hrách v letech 1996 – 2004, včetně pěti zlatých.

„Zasypaly mě žhavé uhlíky. Mohl jsem zůstat o třicet sekund déle a zachránit medaile? Nechtěl jsem to riskovat,“ vysvětlil Hall pro Los Angeles Times.

Hallův dům byl mezi víc než dvanácti tisíci budovami, které byly za týdenní řádění ničivých požárů zničeny. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach už oznámil, že Hall za své ztracené medaile dostane repliky. Z většiny následků se ale město nedostane tak snadno.

Živel zatím spálil přes 40 000 akrů, zabil 25 lidí a 180 000 lidí donutil opustit své domovy. Ty ztratili i slavní herci Mel Gibson, Jeff Bridges, Anhony Hopkins či dědička hotelového impéria Paris Hilton. Ze světa sportu požár zasáhl rodiny basketbalisty Kawhiho Leonarda či basketbalových koučů JJ Reddicka a Stevea Kerra.

Další bývalý plavec David Walters, olympijský vítěz ze štafety z OH 2008, bojuje s plameny v první linii jako člen místního oddělení hasičů.

„Snažíme se udržet to, co tu zůstalo stát,“ řekl Walters pro olympics.com. „Včera jsem spal na posteli s hadicí. Prostě zůstáváme připraveni dělat to, co ještě můžeme. Všech obyvatel je mi moc líto. Snažíme se, co můžeme, ale dostali jsme nakopáno.“

V NHL i NBA se muselo odložit několik zápasů. A tým amerického fotbalu Rams musel pondělní zápas úvodního kola play off s Minnesotou odehrát v Arizoně. Soupeře porazil drtivým skóre 27:9.

„Jsem hrdý, že jsme lidem dali trochu radosti. Věděli jsme, že nehrajeme jenom sami za sebe,“ řekl Matthew Stafford, quarterback Rams.

Hasičům se požáry stále nedaří dostat plně pod kontrolu a ekonomické dopady katastrofy se odhadují na víc než 135 miliard dolarů. Dalším problémem je, že revitalizace města bude probíhat v letech, kdy mají vrcholit přípravy Los Angeles na pořádání olympijských her 2028.

„Když nedokážete naplnit požární hydrant, nejste kvalifikovaní pro pořádání olympiády,“ napsal na síti X komentáror Charlie Kirk. „Přesuňte je do Dallasu nebo do Miami, aby světoví sportovci mohli soutěžit v místě, kde je možné něco bezpečně postavit a provozovat.“

Žádné z plánovaných olympijských sportovišť zatím nebylo zasaženo, ale Riviera Golf Club je v evakučaní zóně a nedaleko požáru jsou i pozemky kalifornské univerzity, kde má stát olympijská vesnice. V třicetikilometrovém radiusu od požáru jsou i arény SoFi Stadium a Carson Stadium.

„Problémy s infrastrukturou, kterým město nyní čelí, jsou obrovské,“ řekl listu The I Paper Simon Chadwick, profesor sportu a geopolitické ekonomie na francouzské Skema Business School. „Bude to závod v přípravě na pořádání Her a finanční noční můra, jak se vypořádat se vším, co je třeba postavit nebo přestavět.“

Guvernér státu Kalifornie Gavin Newsom trvá na tom, že město bude na Hry připraveno.

„Můj skromný postoj, a není to jen naivní optimismus, jen posiluje nutnost postupovat rychle a v duchu spolupráce a kooperace,“ řekl guvernér Newsom pro NBC News.