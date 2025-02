Rok do ZOH: nová jména i známé tváře, hvězdy z NHL a Český dům na sítích

České hvězdy

Půjde o poslední společný výstřel generace zimních královen. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v Miláně rozloučí s kariérou, sněhová obojživelnice Ester Ledecká počítá s účastí v obou svých sportech. Zatím jí ale situaci komplikuje kolize lyžařského sjezdu se závodem na snowboardu. Češi o změnu bojují, ale zatím se nerýsuje.

„Realisticky to bude hodně složité, protože to nezávisí na jedné soutěži,“ vysvětluje Doktor. „Neslo by to s sebou lavinu dalších změn, protože v místě dojezdu paralelního slalomu jsou další dvě disciplíny, které na to navazují a nemůžou se jet najednou, ve sjezdovém lyžování také není snadné něco posunout. Ale pořád se o to budeme snažit.“

Snowboardkrosařka Eva Adamczyková koncem minulého roku přivítala na svět syna a její další plány jsou nejasné. Olympijský tým ale pracuje s možností, že by ve výpravě mohla být.

„Komunikuju s Markem Jelínkem jako jejím trenérem, ona teď má právo na pauzu v komunikaci s kýmkoliv,“ usmívá se Doktor. „Ve hře to je, ale měla by to těžké i z hlediska kvalifikace, může se stát, že jí budou chybět body z letošní sezony.“

Nová jména

Na sever Itálie se chystá zajímavá generace mladých talentů. Vykukuje z ní osmnáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek. Juniorský světový rekordman se v první sezoně mezi dospělými hned prosazuje, v závodě Světového poháru na 10 kilometrů v Calgary byl před týdnem druhý.

Na okruhu Světového poháru na sebe upozornil freestyle snowboardista Jakub Hroneš, další snowboardistka Laura Záveská je juniorskou mistryní světa. Sedmnáctiletá snowboardkrosařka Karolína Hrůšová byla dvakrát v malém finále. Vysoko se pohybuje i alpská snowboardistka Zuzana Maděrová.

„Jsem za to moc rád, protože tady máme delší dobu naše hvězdy, což je skvělé. Ať vydrží co nejdéle. Ale potřebujeme mladší sportovce, kteří do toho půjdou v následujících letech. Je vidět, že tam jsou,“ těší Doktora.

Hokejová bonanza

Hokej se bude hrát ve dvou halách, na výstavišti Fiera Milano a ve zbrusu nové aréně PalaItalia, která se stále ještě staví. Pro fanoušky by měl být atraktivní rýsující se start hráčů NHL, kteří se pod pět kruhů snad vrátí po dvanácti letech. Doktor to v rozehrané sezoně považuje i za praktickou výhodu.

„V Soči mi to přišlo jednodušší, když přiletěli speciály a bylo to připravené od hráčské asociace,“ uvedl Doktor. „Předpokládám, že teď to bude podobně kompaktní, ale připraveni jsme i na variantu, že budou přilítat postupně.“

Pro fanoušky bude atraktivní i start ženského týmu, který už získal na světových šampionátech dvě bronzové medaile a letos získá další popularitu díky mistrovství světa doma v Českých Budějovicích.

Napříč horami

Italské Hry nabízí vskutku unikátní koncept. Marketingovými centry olympiády budou Milán s hokejem a ledovými sporty a Cortina d´Ampezzo, kde budou o medaile bojovat alpské lyžařky, bobisté, sáňkaři či skeletonisté. Napříč italskými horami jsou však další clustery.

Biatlon bude v Anterselvě, klasické lyžování v údolí Val di Fiemme. Snowboardové disciplíny se chystají do Livigna a alpské lyžování mužů do Bormia. Úvodní ceremoniál bude v Miláně, závěrečný ve Veroně. „Jediný otazník byl u ledového koryta pro boby, saně a skeleton,“ líčí Doktor.

Organizátoři zvažovali plán B, podle kterého by se tyto sporty přesunuly do dalekého Lake Placid. Zdá se však, že se nová dráha v tradičním místě z olympiády 1956 stihne. „Je to nová dráha ve scenériích té původní. Zůstal tam betonový kus, kde byla ta slavná zatáčka, a končí u arény, kde se natáčel James Bond,“ líčí Doktor. „Od naší minulé návštěvy, kdy tam byly jen vykácené stromy, udělali podle fotek neuvěřitelný progres.“

Tým na sítích

Výprava plánuje využívat tradičního Českého domu v Miláně, kde zatím vybírá z nabídek. Pro sportovce z hor ale budou jeho možnosti nedosažitelné. Doktor chce tradiční týmový duch vybudovat i na dálku, prostřednictvím interakce olympioniků na sociálních sítích.

„Měli jsme malou generálku na Evropském olympijském festivalu mládeže před dvěma lety taky v Itálii, dokonce jsme byli na devíti místech. A díky sociálním sítím, kde ti mladí sdíleli své zážitky, to docela fungovalo,“ říká Doktor. „Budeme je muset využít i teď, fungovat bude identifikace s týmem také díky oblečení. Protože těžko budeme využívat Český dům, aby tam jezdili všichni sportovci, z Anterselvy do Milána to na otočku nikdo nedá.“