Adamczyková a Hry? Dřív jsem říkal, že matky trénovat nebudu, líčí kouč

Snowboardkrosařka Eva Adamczyková se připravuje na příchod svého prvního dítěte a rozhodnutí o případném startu na olympiádě 2026 ještě neudělala. Její trenér Marek Jelínek je ale přesvědčený, že by šlo o reálnou misi. „Kdyby se dostala do rozumné fyzické kondice, zkušenosti má obrovské, problém by to nebyl,“ líčí Jelínek.

Svému týmu poslala Eva Adamczyková na startu zimy vzkaz ve stylu Velkého bratra. „Všechno bedlivě sleduju, každý závod, jak trénuje náš tým. Držím palce. Sleduju vás!“ zahlásila olympijská šampionka a dvojnásobná mistryně světa ve zdravici svým parťákům. Kvalifikace na olympiádu v severní Itálii se rozbíhá už v aktuální zimě, v níž bude mít Adamczyková úplně jiné starosti než sbírat body ve Světovém poháru. Její případná cesta na Hry je ale přesto otevřená.

„Kdyby se Evka příští sezonu rozhodla, že do toho skočí, možné by to bylo,“ ujišťuje reprezentační kouč Jelínek. „Důležitější než objet celý svěťák je nějaký super top výsledek. Na podzim jsou tam dva, možná tři nominační závody na olympijské hry. Tam, kdyby se umístila do desátého, osmého místa, tak by asi kvalifikovaná byla.“ Adamczyková začátkem léta oznámila těhotenství a přerušila kariéru. Jestli se k ní vrátí, je zatím nejasné.

„Já myslím, že mateřství je tak silná a tak jiná záležitost, že to nechávám úplně otevřené,“ říká Jelínek. „Já jsem dřív říkal, že matky trénovat nebudu. Ale když mi Evka řekla, že je v požehnaném stavu, tak jsem trochu změnil názor. Tratě jsou jednodušší, bezpečnější, k devastujícím zraněním už tolik nedochází. Kdybych měl pocit, že je ready a fit, asi se jí na tom kopci věnovat budu.“

Zbytek týmu zatím minulý víkend zahájil novou sezonu, z níž už se body počítají do olympijské kvalifikace. „V kontaktu s Evou jsme docela často, je v hromadných skupinách. Když má pocit, že potřebuje tým povzbudit, tak tam napíše, prohodí nějaký fór,“ líčí Radek Houser, který minulou sezonu zakončil bronzovou příčkou v kanadském Mt. St. Anne.

„Furt si myslím, že v duši snowboarding má, že jí to částečně chybí. Teď se chystá na novou éru, ale kdo ví. Sama neřekla, jestli bude končit, nebo ne. Mně osobně na prvním Světovém poháru chyběla. Ona vždycky dodá pozitivní energii, nadhled zkušené jezdkyně.“

V prvním závodním víkendu v italské Cervinii bodovaly Karolína Hrušová a juniorská mistryně světa Sára Strnadová. Nikdo z mužského týmu nepostoupil z kvalifikace do rozjížděk. Jelínek každopádně věří, že si jeho tým už během této během zimy připraví dobrou pozici k boji o olympiádu. A že se v Itálii jeho borci postaví na start a nechají zapomenout na zdravotní kalamitu z minulých Her v Pekingu.

„Tři, čtyři závodníci by na olympošku mohli jet,“ líčí Jelínek. „Na minulou olympiádu se nominovali čtyři, ale závodila jen Vendulka Hopjáková a ještě se zranila v závodě. Doufám, že tohle už se stát nemůže a budeme reprezentovat standardním způsobem. To znamená, kdo bude nominován na olympijské hry, bude na nich i závodit. A třeba se něco i povede.“