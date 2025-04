Amatéři na olympiádě: právník, ajťák či chlapík z banky. Čeští curleři trénují před prací i po večerech

Pro český curling je to přelomová událost. Na světovém šampionátu v kandském Moose Jaw mužský reprezentační tým 8:2 rozdrtil pozdější mistry světa ze Skotska, přehrál jasně 10:3 nakonec čtvrtou Čínu, se stříbrnými Švýcary prohrál jen těsně 5:6. A především si zajistil účastnické místo pro olympijský turnaj v Cortině d´Ampezzo.

Skip Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa a Radek Boháč tak pod vedením kouče Wadea Scoffina navázali na Zuzanu a Tomáše Paulovi, kteří už na minulých Hrách v Pekingu skončili šestí v mixu.

„Jejich postup je pro nás historický úspěch, je to splněný sen všech curlerů, kteří kdy v České republice byli a vyrůstali. Chceme český curling posunout dál,“ uvedla Frederiksen. „Když jsme se dívali na jejich výkon, jak byli sebevědomí, technickou stránku, komunikaci, tak jsme poprvé v životě viděli, jak český tým hraje opravdu špičkový světový curling. Hráli tak, že si nezadali s medailisty ze všech vrcholných akcí.“

Reprezentanti jsou sice amatéři, ale čtyřikrát týdně se snaží chodit na led, třikrát až čtyřikrát týdně mají kondiční přípravu. Spolupracují se sportovním psychologem, který byl s nimi poprvé i na vrcholné akci.

„Mělo to lví podíl na úspěchu,“ řekl Martin Jurík, jenž v týmu hraje druhé kameny.

Když pro Čechy turnaj skončil, sledovali Čínu, která je postupem do finále mohla připravit o přímý postup na ZOH. Její první zápas v play off s Norskem viděli na dálku z hotelu, na semifinále se Švýcary už šli fandit evropskému týmu do haly.

„Švýcarům jsme věřili. Měli to pod kontrolou od začátku, bylo to příjemné,“ uvedl skip Klíma.

K českému týmu se v hledišti připojili kolegové z jiných reprezentací. Fandili proti Číně i proto, že curleři z této asijské země nehráli v duelu s Norskem fair play. Nepřiznali, když se při zametání dotkli koštětem kamene, což se nesmí.

„Na místě se to řešilo hodně, do curlingu to vůbec nepatří. Historicky má curling pověst gentlemanského sportu. Nebyla to jediná kontroverze, kterou Číňani měli. Stejný kámen měli v zápase s Němci,“ komentoval to Klíma. „Vychází se z toho, že takovým způsobem nikdo podvádět nebude. Já jsem viděl to video několikrát, čím dál víc si myslím, že to bylo úmyslné,“ doplnil lídr českého týmu.

Po švýcarském postupu do finále mohla propuknout česká radost. Na letišti reprezentaci v pondělí večer po příletu z Kanady přivítaly desítky fanoušků.

„Vůbec jsme to netušili. Jsme zvyklí na naše rodinky, že nás vyzvednou a jedeme domů. Byli jsme nadšení, že je tam takový fanklub,“ řekl Lukáš Klípa, který v českých barvách zápasy zahajuje prvními kameny.

Mužský tým byl pro český curling největší nadějí na účast na olympijském turnaji. Smíšená dvojice Julie Zelingrová, Vít Chabičovský by musela na MS postoupit až do finále, aby měla šanci na přímý postup. Zřejmě tak bude bojovat v prosincové kvalifikaci.

„Tam je to vabank. Je hodně těžké predikovat, jak se tam umístíme. Optimisticky si myslíme, že šance je čtyřicet procent,“ uvedla Frederikson.

Ještě menší šanci mají ženy, které čeká nejdříve předkvalifikace. Z ní by se měly dostat do závěrečné kvalifikace, v níž se osm týmů utká o dvě pozice.