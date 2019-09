Prague Lions v New Yorku na „bedně“! Na pražské finále přijedou jako sedmý tým | iSport.cz

Marc Houtzager v sedle jedenáctileté Sterrehof´s Dante i Niels Bruynseels na třináctileté klisně Gancia de Muze v sobotní části Global Champions League v New Yorku nechybovali a pro tým Prague Lions vybojovali třetí příčku.

Po pátečním úvodu přitom byli až sedmí, když Marco Kutscher s hřebcem Boeckmanns Lord Pezi Junior i Marc Houtzager na Sterrehof´s Dante shodili jednu z překážek. Jenže v sobotu se vše obrátilo, a naopak častějším chybám se neubránili jejich soupeři. Nechybělo mnoho a Pražští lvi mohli dokonce vystoupat o stupínek výš. Také celek Paris Panthers nasbíral dohromady osm trestných bodů, jenže sobotní součet časů měl o necelou polovinu vteřiny kratší, a tak skončil druhý.

Jediní, kdo si udrželi nulu na bodovém kontě od začátku až do konce, byli London Knights zastoupení Martinem Fuchsem na valachovi Glooney 51 a Benem Maherem s fenomenálním Explosionem W. Díky zisku 30 bodů do tabulky Global Champions League tak dokonce předstihli St. Tropez Pirates a mohli se radovat z celkového prvenství.

Přímý postup do semifinále Super Cupu při Global Champions Prague Playoffs v O 2 areně si vyskákali za celou sezonu kromě London Knights ještě St. Tropez Pirates, dále pak loňští vítězové pražského Playoffs Madrid in Motion a čtvrtí Šanghaj Swans – a to i přes skutečnost, že v New Yorku nezískali ani jeden bod. Šanci je přeskočit měli Miami Celtics, jenže těm se také příliš na Governors Islandu nedařilo a zůstali pátí. To pro ně znamená, že stejně jako následující týmy musí v Praze projít sítem čtvrtfinále, které ve čtvrtek 21. listopadu odstartuje tuto čtyřdenní galashow světového parkuru.

V konečné tabulce týmů jsou šestí Berlin Eagles s náskokem dvanácti bodů na Prague Lions. O další dva body méně mají Scandinavian Vikings a s rozdílem pouhého jednoho bodu jsou devátí Paris Panthers. První desítku uzavírají Monaco Aces a následují Valkenswaard United, New York Empire, Hamburg Giants, Cannes Stars, Chantilly Pegasus a Doha Falcons.

Kompletní výsledky najdete na webu www.gcglobalchampions.com.

Podrobnosti o přípravách Prague Playoffs a předprodeji vstupenek jsou na adrese www.pragueplayoffs.com.

Výsledky

Global Champions League – New York: 1. London Knights, 2. Paris Panthers, 3. Prague Lions, 4. St Tropez Pirates, 5. Chantilly Pegasus, 6. Valkenswaard United, 7. Berlin Eagles, 8. Scandinavian Vikings, 9. Madrid in Motion, 10. Miami Celtics, 11. New York Empire, 12. Hamburg Giants, 13. Doha Falcons, 14. Monaco Aces,

15. Cannes Stars, 16. Shanghai Swans.

Pořadí po 18. závodě GCL: 1. London Knights 326, 2. St Tropez Pirates 323, 3. Madrid in Motion 303, 4. Shanghai Swans 302, 5. Miami Celtics 293, 6. Berlin Eagles 281, 7. Prague Lions 269, 8. Scandinavian Vikings 267, 9. Paris Panthers 266, 10. Monaco Aces 263, 11. Valkenswaard United 259, 12. New York Empire 248, 13. Hamburg Giants 222, 14. Cannes Stars 178, 15. Chantilly Pegasus 175, 16. Doha Falcons 164.

Vstupenky na Prague Playoffs jsou v prodeji

Vrcholem sezony Global Champions League bude Global Champions Prague Playoffs, které se uskuteční od 21. do 24. listopadu v pražské O2 areně. Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1290 Kč do 2190 Kč. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 Kč. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového pakuru, jsou připraveny permanentky od 1490 Kč.