Prague PlayOffs: Zraněnou Kellnerovou děsí hradní stráž, chystá překvapení | iSport.cz

Vrchol světové parkurové sezony je tady, Praha od čtvrtka uvidí čtyřdenní vyvrcholení seriálu Global Champions, Prague Playoffs. Anna Kellnerová u toho bude i nebude. Stav zraněné nohy ji nepustí na start, v O2 areně se ale stane ambasadorkou mítinku i podporou pro svůj tým. „Je to pro mě těžké a smutné, že nemůžu závodit, skákání mi moc chybí. Ale hrozně se těším na kluky z Prague Lions a taky na slavnostní zahájení. Bude to dojemné,“ tuší česká jezdkyně.

V květnu si na mítinku Global Champions League v Madridu zlomila stehenní kost, ale věřila, že do listopadového Prague Playoffs bude v pořádku. V září však musela svůj sen s těžkým srdcem vzdát. V O2 areně se jí zmocnily rozporuplné pocity. „Na jednu stranu je krásné to tady zase všechno vidět. Na druhou stranu nemůžu startovat, a to je pro sportovce těžká chvilka. Až závody začnou, všechny emoce z loňska se mi určitě vrátí,“ řekla Anna Kellnerová, když v dějišti finálového mítinku obdivovala nové opracoviště, tedy prostor, kde se jezdci i koně chystají na závod.

V čem je zdejší opracoviště, umístěné do vedlejší haly O2 Universum, tak unikátní?

„Tak obrovské opracoviště jsem ještě nikdy neviděla, povrch je skvěle připravený, komfort pro koně i pro jezdce je opravdu špičkový. Navíc opracoviště je v bezprostřední blízkosti závodní arény, což je důležité. Někde trvá třeba dvě a půl minuty, než kůň dojde na kolbiště, tady odtud půjde rovnou do arény. Bude to ráj tady závodit.“

Závodit v Praze bude ráj, Kellnerovou děsí hradní stráž. Podívejte se, jak se chystá Prague PlayOffs

Co přesně se na opracovišti před závody děje? V čem je pro jezdce důležité?

„Každý potřebuje něco jiného, aby na tak náročný závod mohl nastoupit v plné formě. Kůň se tady projde, pak přijde klus a cval, aby zahřál všechny svaly. Později si vyzkouší i skoky. Nejde jen o to, že jezdec připraví koně fyzicky, ale zároveň mu musí připomenout, že jde o velkou akci. Že musí dávat dobrý pozor. Takže právě tady probíhá i jistá mentální příprava.“

Pojďme teď k samotným závodům. Kdy se sejdou Prague Lions?

„Na úterní večer máme naplánovaný teambuilding a já se na něj moc těším. Minule, když jsme tady v Praze měli tiskovou konferenci, jsme den předtím šli společně na večeři. A hned víkend potom se klukům podařilo vyhrát (Němec Marco Kutscher a Nizozemec Gerco Schröder zvítězili na mítinku v Římě). Tak jsme si řekli, že to zopakujeme. A doufám, že se to vyplatí.“

Těšíte se na kolegy, ale určitě dobře znáte i jejich koně. Na kterého z nich jste nejvíc zvědavá?

„Osobně mám nejradši Ganciu od Nielse (Bruynseelse). Nejenže spolu v Cannes vybojovali místo do Super Grand Prix (finále soutěže jednotlivců), ale je to i kobylka, která má velké srdce a zároveň je i dost svá. Je to perfektní příklad, jak neuvěřitelní, křehcí a složití koně jsou. Niels ji zvládá skvěle, mají fantastický vztah. Závodí spolu už několik let, bude hezké je spolu zase vidět.“

Hodláte během soutěže trávit hodně času s týmem?

„Určitě. Mám v plánu být s nimi, až se budou připravovat. Děláme to tak i na jiných závodech, i tehdy, když nejde o týmovou soutěž. Je fajn, že se všichni umíme navzájem podporovat. Zdaleka ne každý tým má tak krásně vybudovaný vztah jako Prague Lions.“

Kdy se rozhodne, kdo z vašeho týmu bude v soutěži startovat?

„Nejspíš až ve středu, kdy v hlavní aréně proběhne zahřívací soutěž. Každý dostane sedm až osm skoků, aby se seznámil s halou. Myslím, že Jessica (Kürtenová, manažerka týmu) si rozhodnutí nechá až na poslední chvíli, aby viděla, kdo je v nejlepší formě, a strategicky to na zbytek víkendu naplánovala. Musíme brát v úvahu třeba i to, že Niels startuje i v individuální Super Grand Prix.“

Loni dělala koním velké problémy překážka s českou vlajkou. Doplatil na ni také tehdejší člen Prague Lions Peder Fredricson. Víte i letos o nějaké záludné překážce?

„Jedna velmi zajímavá by tu byla, je to hradní stráž. K tomu bude hodně zajímavý skok, což se ne vždycky vidí. Na tuhle překážku si všichni budou muset dát pozor.“

Co s vámi vůbec dělá, když jste v O2 areně, kde vrcholí přípravy, a víte, že nebudete závodit?

„Na jednu stranu je krásné to tady zase všechno vidět. Je to parkurová akce roku, navíc doma v Čechách, před českými fanoušky. Na druhou stranu je mi samozřejmě hrozně líto, že nemůžu startovat, závodění mi hodně chybí. Je to fakt těžké a smutné. Až závody začnou, všechny emoce z loňska se mi určitě vrátí. Těším se, že kluky budu moct podpořit, ale jako sportovce mě čeká těžká chvilka.“

Jaký je teď váš zdravotní stav? Lepší se už noha?

„Ano, je to lepší. Jsem schopná párkrát do týdne tak na hodinu sednout na koně. Ale skákat nemůžu, ještě musím chvíli počkat. Ani jsem to nezkoušela od té doby, co jsem musela přestat s tréninkem. Nechci si stav nohy ještě zhoršit. Teď mě čekají nějaké lékařské prohlídky, pravděpodobně CT, tak doufám, že to bude dobré a na správné cestě k zahojení. Věřím, že někdy koncem prosince bych si snad mohla jednou dvakrát do týdne skočit a začátkem února začít lehce závodit.“

Na co se vlastně v rámci Prague Playoffs těšíte nejvíc?

„Atmosféra bude určitě zase skvělá, takovou jsem nezažila na žádných jiných závodech. Pro mě byl ale loni největším zážitkem nástup všech týmů před začátkem soutěže, to bylo hodně emotivní. Vím, že někteří jezdci trochu brblali a nechtělo se jim do toho, protože to určitě není obvyklé, ale pak se to všem líbilo a ocenili to. Bude to dojemné.“

Budete i letos nastupovat s týmem?

„To se ještě řeší. Možná ano, ale taky existuje varianta, že bych v tom hrála jinou malou roli. Nechte se překvapit.“