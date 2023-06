Lions scházel kousek ke stupňům. Bedny nasázíme, věří Kellnerová

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Stupně vítězů byly na dosah, parkurový tým Prague Lions ale slaví i čtvrté místo v pátém kole Global Champions League v Saint Tropez. Úspěchu dosáhl i díky Anně Kellnerové, která závodila s klisnou Catch Me If You Can Old a navíc musela jako manažerka řešit na poslední chvíli změnu sestavy.

Tým Prague Lions v Saint Tropez měli původně tvořit vedle Kellnerové dva Belgičané Niels Bruynseels a Pieter Devos, ale poslední jmenovaný člen se nakonec z účasti omluvil, aby mohl v plné síle nastoupit hned v následujícím týdnu do dalšího klání v nedalekém Cannes.

Zastoupil ho tak Mexičan Fernando Martinez Sommer s jedenáctiletým valachem High Five, v jehož sedle překonal úvodní část soutěže s překážkami vysokými 155 centimetrů po jedné chybě se čtyřmi trestnými body.

„Musím ještě jednou Fernandovi poděkovat za to, že takto náš tým v Saint Tropez doplnil a podal v prvním kole skvělý výkon. Byli jsme již předem domluveni, že bych do druhého kola nastoupila já s Catchie, což se ve finále ukázalo jako správné rozhodnutí. Byť samozřejmě člověk nikdy neví, jak by to dopadlo, pokud by ke změně nedošlo. Každopádně jsem ráda, že jsme tuto změnu v sestavě udělali,“ zhodnotila Anna Kellnerová, která s Catch Me If You Can Old dokončila kurz vysoký 160 centimetrů bez penalizace.

Niels Bruynseels na jedenáctiletém valachovi Matadorovi zapisoval při obou startech na bodové konto nulu a Prague Lions se ujali průběžné vedoucí pozice.

„Byla jsem hodně nervózní a opravdu jsem napjatě čekala, jak to dopadne. Doufala jsem, že bychom mohli být na medailových příčkách. Nakonec se členům dalších týmů podařilo využít výhodu v tom, že viděli, jak jsme parkur jeli my a jaký jsme měli čas,“ konstatovala Kellnerová.

Prague Lions nakonec obsadili čtvrtou příčku za New York Empire, Madrid in Motion a Paris Panthers. I tyto tři celky zaznamenaly čtyři trestné body, ale součty časů z druhého kola měli o pár sekund nižší.

V aktuálním pořadí GCL jsou Prague Lions pátí s 85 body. O devět bodů více mají Saint Tropez Pirates a se 102 body jsou třetí Riesenbeck International. Druzí Paris Panthers ztrácí dva body na Madrid in Motion, kteří nasbírali při pěti závodech celkem 111 bodů.

„Jsem spokojena, jakým způsobem se letos ukazujeme. Vylepšili jsme si pozici v žebříčku Global Champions League, i když jen o místo, ale i to se počítá. Je to velká motivace pro kluky před dalším kolem v Cannes,“ pochvalovala si Kellnerová. „Doufám, že se naše konto bude nadále vylepšovat, a že letos ještě nějaké bedny nasázíme, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Motivovaní jsme úplně všichni, náš tým má skvělou atmosféru a vzájemně si fandíme. Budeme tak dál bojovat o co nejlepší umístění.“

Mítink v Saint Tropez vyvrcholí v sobotu od 17:30 hodin Grand Prix Longines Global Champions Tour, z níž vzejde další účastník listopadové Super Grand Prix v Praze.