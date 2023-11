Kellnerové Lions přežili nervy. Kůň Vingrálkové vyrostl s atmosférou

Anna Kellnerová spínala ruce, klekala si, v tváři měla velké napětí, když sledovala své tři jezdce na kolbišti. Čtvrtfinálový thriller při Prague Playoffs ale Lions zvládli.

„Byla to velká nervozita. Chtěla jsem to pro ně. Vynaložili velké úsilí, aby přijeli připravení,“ oddechla si Kellnerová. „Všichni byli namotivovaní a dělali vše pro to, aby přijeli v co nejlepší formě. Chtěla jsem, aby se jim to podařilo, nebyli zklamaní a nezklamali jsme fanoušky.“

Prague Lions si před nadšenou O2 arenou vybojovali šanci na zopakování loňské finálové účasti. Mexičan Fernando Martinez Sommer v první jízdě udělal dvě chyby, Belgičani Niels Bruynseels a Pieter Devos ale pak už přidali každý jen po jedné a to nakonec stačilo na pohodlné čtvrté místo z osmi postupových.

Kellnerová ještě večer po závodě svolala týmovou schůzi, na které chtěla řešit strategii pro páteční semifinále. Do něho postoupilo osm nejlepších ze čtvrtfinále a přidají se čtyři nejlepší týmy základní části - Riesenbeck International, Paris Panthers, Madrid in Motion, Stockholm Hearts.

„Musíme se rozhodnout poměrně rychle. Musíme jít hned nahlásit start na další den. Po tom všem dáme hlavy dohromady a budeme muset vymyslet taktiku. Budeme na to mít tak pět, deset minut. Rozhodování bude rychlé,“ líčila týmová manažerka.

Sára Vingrálková, jediná česká jezdkyně na startu, si vychutnala hned prvotní napětí natěšené O2 areny. Na kolbišti si se svým koněm How Easy v klidu prohlédla jízdu svého brazilského kolegy Francisca José Mesquity Musy z týmu Monaco Aces a pak vystřihla téměř perfektní jízdu.

„Vstup do arény byl ohromující. Když jsme vešli, všichni začali strašně aplaudovat. Byl tam opravdu rachot. Já jsem se trochu lekla, co kůň udělá, vzhledem k tomu, že takovouhle atmosféru v životě nezažil,“ líčila Vingrálková. „Takovéhle závody nešel. Šel závody v Londýně a v Rijádu, kde zdaleka nebyla taková atmosféra jako tady. Měla jsem pocit, že se mu to až líbilo. Celý vyrostl a cítil se důležitě.“

Její tým se dostal do problémů kvůli třem chybám Ira Jeremy Sweetnama a celkem tak nasbíral 16 trestných bodů.

„Jak už jsme v Praze viděli, může se stát opravdu všechno. Kdybych si měla vsadit, myslím, že to stačit nebude,“ bála se Vingrálková.

Monaco Aces nakonec postoupili ze třetího místa. Pětihvězdičkový parkur z hlavy tvůrce Uliana Vezzaniho dostal do problémů několik silných týmů. Těsně se zachránili nizozemští Valkenswaard United, napojení na majitele seriálu Global Champions Tour Jana Topse. Silná značka byla na hraně vyřazení, osmašedesátiletý veterán John Whitaker ale udělal v závěrečné týmové jízdě jedinou chybu, a 20 trestných bodů týmu stačilo k postupu do semifinále.

Z posledního postupového místa prošli Sandinavians Vikings až na čas, když úřadující mistr světa, Švéd Henrik von Eckerman, udělal v závěrečné jízdě tři chyby.

„Je to finále. Věděli jsme, že to bude těžké. Nečekal jsem ale kurz jako dnes. Byla to vysoká úroveň. Je to vidět i na výsledcích. Byl jsem trochu překvapený,“ řekl Brunyseels.

Finále elitní série Global Champions League se letos koná v Praze zatím naposledy a diváci si rozlučku užívají. Už teď je jasné, že padne rekord návštěvnosti.

„Je to naprosto neuvěřitelné, jak podporují všechny týmy i Prague Lions. Všichni jsme jim hrozně vděční,“ chválila Kellnerová. „Teď když kluci sesedli, tak říkali, že to je neuvěřitelný pocit. Že jsou součástí týmu Prague Lions, i když oni nejsou čeští jezdci a ta podpora, kterou dostávají je neuvěřitelná a hrozně si ji váží.“

Prague playoffs – čtvrtfinále Super Cupu: 1. Shanghai Swans 8 (212,80), 2. Riyadh Blue 8 (213,08), 3. Monaco Aces 16 (210,84), 4. Prague Lions 16 (211,11), 5. Istanbul Warriors 16 (212,66), 6. St. Tropez Pirates 20 (208,80), 7. Valkenswaard United 20 (210,96), 8. Scandinavian Vikings 24 (201,94), 9. Cannes Stars 24 (217,37), 10. Rome Gladiators 28 (207,03), 11. Mexico Amigos 28 (215,08), 12. New York Empire 32 (209,82).

Přímý postup do semifinále: Riesenbeck International, Paris Panthers, Madrid in Motion, Stockholm Hearts

PÁTEČNÍ PROGRAM