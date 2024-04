Trable na pláži, ale pak... Kellnerová může slavit! Druhé místo v Miami

„Začátek roku byl pro mě jako pro manažerku těžký. V zákulisí se stalo hodně věcí, které mi nedovolily skládat sestavu pro závody, jak bych přála,“ řekla nedávno Kellnerová.

Jur Vrieling, nizozemská opora týmu, který se vrátil k Lions po dvou letech, začátkem roku přišel o svého sponzora i o několik kvalitních koní. Několik jezdců mělo taky reprezentační povinnosti, do Miami tak Kellnerová nominovala dva z mladých jezdců. V Miami ale oba zazářili.

Jak Sommer v sedle třináctileté klisny Lady van de Haarterhoeve, tak Spits na devítiletém hřebci Impress-K van´t Kattenheye Z dokončili první kolo soutěže s překážkami vysokými 155 centimetrů bez penalizace a postupovali do vrcholné části z druhé pozice, pouze s menším časovým rozdílem za New York Empire. Tento celek ovšem napodruhé inkasoval 20 trestných bodů a propadl se až na deváté místo.

Naopak Rome Gladiators měli na bodovém kontě zásluhou Lorenza de Lucy s valachem Denver de Talma osm trestných bodů, ale později již žádné nepřidali. Laura Kraut s klisnou Bisquetta, jež nahradila pro druhé kolo taktéž bezchybného Michaela Duffyho na valachovi Claptonn Mouche, dokončila v čase 75,69 sekundy, zatímco Lorenzo de Luca ve dvojici s valachem Cappuccino byl o necelé dvě vteřiny pomalejší. Celkový výsledek tak byl osm trestných bodů s časem 153,24 sekundy.

Prague Lions věděli, že si mohou dovolit dvě chyby, ale zároveň nesmí být pomalejší než Římští gladiátoři. Fernando Martinez Sommer na Lady van de Haarterhoeve dokončil se čtyřmi body v čase 77,25 a chybu zapisoval také Thibeau Spits s Impress-K van´t Kattenheye Z. Jenže jemu časomíra ukázala v cíli hodnotu 79,37, a to znamenalo navíc dva trestné body za čas. Deset bodů v součtu stačilo na konečné druhé místo před Stockholm Hearts, Doha Falcons, Mexico Amigos, Valkenswaard United, Madrid in Motion a Cannes Stars.

„Je to neuvěřitelné. Abych byl upřímný, když jsem přijel na Miami Beach, opravdu jsem nevěděl, co čekat. Můj kůň byl v poslední době ve velmi dobré kondici, ale byl to jeho první start při Global Champions League. Snažil jsem se udělat opravdu maximum pro tým, abychom se dostali na stupně vítězů. Je úžasné, že se to povedlo,“ řekl v Spits.

Po dvou kolech GCL sdílí Pražští lvi čtvrté místo společně se Stockholm Hearts. Oba týmy mají rovných čtyřicet bodů. Třetí jsou Mexico Amigos, kteří nasbírali o dva body více. V průběžném vedení jsou se 44 body ex aequo Cannes Stars a Rome Gladiators.