Lions těsně pod stupni: 5 sekund od medaile v Rijádu. Příště zase Praha

Potřetí v řadě postoupili Prague Lions v prestižním Super Cupu do finále, podruhé za sebou skončili těsně čtvrtí. Na medailovou příčku si musejí počkat nejméně do příštího roku, kdy se parkurové gala vrací do pražské O2 areny. „Pevně doufáme, že se nám to snad již podaří příští rok v Praze, kam se těšíme nejen my,“ řekla Kellnerová.

Finálový víkend se v minulosti pětkrát konal v O2 areně jako Prague Playoffs, kde z něho vznikla unikátní akce. Špičkovou akci v exkluzivních kulisách si zamilovali fanoušci, ale i samotní jezdci díky její originální atmosféře. „Po celou dobu, co jsem byla v Rijádu, za mnou chodili jezdci i majitelé koní a všichni říkali, že Praha je jedinečná, že zde jsou pěkné závody, ale žádné jiné závody v rámci Global Champions Tour se jí zatím nevyrovnají,“ líčí Kellnerová. „Mnoho lidí se k nám vždy sjíždí ze zahraničí a s velkým předstihem si kupují lístky, bookují si hotely a do Prahy se moc těší.“

Od letošního roku se Praha střídá s Rijádem, kde proběhl finálový víkend letos poprvé. Kellnerová poslala do rozhodujícího boje tři belgické jezdce. První kolo dvoukolové soutěže otevíral Niels Bruynseels na desetiletém valachovi Origi VD Vosberg. První chybu udělal na kolmém skoku s číslem 6 a hned poté shodil překážku s číslem 7A. Thibeau Spits v sedle devítiletého hřebce Impress-K van´t Kattenheye Z předvedl čistou jízdu. Jednu chybu zaznamenal Pieter Devos ve dvojici se sedmnáctiletou klisnou Toupie de la Roque. Dvanáct trestných bodů za tři chyby znamenalo udržení průběžné čtvrté příčky.

Napodruhé Bruynseels i Spits přidali po čtyřech bodech a Pieter Devos věděl, že nesmí chybovat. Přestože hned na několika překážkách došlo ke kontaktu kopyt klisny s bariérami, tak žádný z háků na překážkách nevypadl a bylo jasné, že si tento celek oproti loňskému finále Super Cupu svou pozici minimálně udrží. Na startu však zbývaly ještě tři týmy. Shanghai Swans, Riesenbeck International i vítězní Stockholm Hearts pražský tým překonali. Hearts tak získali prémii 2,5 milionu eur a stali se šestým vítězným týmem v historii soutěže, zatím žádný z nich Super Cup neovládl dvakrát v řadě.

Prague Playoffs se vrátí přesně za rok, a to od 20. do 23. listopadu 2025. Vstupenky jsou už k dostání v sítích Ticketmaster a Ticketportal.