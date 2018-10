Startovní listina Velké pardubické: Favorit Váňa mladší i kůň iSport.cz

č. kůň žokej stáj kurz 1. Mileryt jezdec Ján Mach Machvet-Man-Mach 2. Nikas ž. Andrew Glassonbury Castor 3. Zarif ž. Raffaele Romano Köi Dent 4. Hegnus ž. Marek Stromský Ševců 5. Theophilos Patrick Boekhout Dostihový klub iSport-Váňa 6. Bridgeur ž. Jaroslav Myška VaZi 7. Vajgaros ž. Leighton Aspell DS RE&LA Frančák SK 8. Ter Mill Jan Odložil DS Malá Morávka 9. Tzigane Du Berlais ž. Jan Faltejsek Dr. Charvát 10. Templář ž. Thomas Boyer www.trdelnik.com-Luka 11. Stretton ž. Thomas Garner Nýznerov 12. Vicody ž. Josef Bartoš Lokotrans 13. Kasim ž. Martin Liška Stáj Kejzlar 14. Vandual ž. Lukáš Matuský Vadual CZ 15. Ribelino ž. James Best Lokotrans 16. Sztorm ž. Marcel Novák Nýznerov 17. Ange Guardian ž. Jiří Kousek Stáj Anděl strážný 18. Delight My Fire ž. Niklas Lovén DS Pod Buchlovem 19. No Time To Lose ž. Josef Váňa ml. DS Paragan 20. Artistmontot Ondřej Velek Quartis-Zámecký Vrch 21. Pareto Sertash Ferhanov EŽ Praha a.s. 22. Universe Of Gracie Lukáš Sloup BORS Břeclav a.s.

Počtvrté v řadě nepojede osminásobný vítěz Josef Váňa starší, který je po endoprotéze kyčle. Z pozice trenéra ale může přidat už jedenáctý titul - k jeho svěřencům patří favorit No Time To Lose i Ange Guardian a Zarif.

"Můj tip je samozřejmě No Time To Lose. V tréninku chodí dobře a zlepšuje se," řekl při dnešním losování čísel Kratochvíl, který nemůže jet, protože není po zářijové zlomenině pažní kosti pravé ruky zcela fit. "Ohrožoval bych sebe i ostatní žokeje," řekl jezdec.

Josef Váňa mladší má velkou šanci navázat na svého otce, který poslední osmý titul přidal v roce 2011, kdy potřetí v řadě vyhrál s Tiumenem. "Pepča je nejkvalitnější náhrada. Je zkušený a výborný žokej, poradí si," řekl Kratochvíl.

Na pátý titul za posledních sedm let bude útočit žokej Jan Faltejsek, který pojede s Tzigane Du Berlais, druhým koněm z červnové kvalifikace.

"Favoritem je No Time To Lose, měl by být mezi třemi, pak Ange Guardian s Jirkou Kouskem, který má velkou formu a vyhrál i kvalifikaci," řekl žokej Josef Bartoš, který vyhrál dostih dvakrát a naposledy před deseti lety se Sixteen. Tentokrát povede Vicodyho. "Může být na tabuli, nejlépe do třetího místa," řekl Bartoš.

